ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. В частности, они не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать у иностранцев миграционные карты

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Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор. Идеи бизнеса обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября, предложения направлены в ЦБ.

РБК ознакомился с документом, подлинность которого подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения. Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. «Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сообщила пресс-служба ЦБ.

«Регуляторная гильотина» от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность. После обсуждения их планируется модифицировать или устранить. «Гильотина» для финансового рынка отчасти повторяет проект правительства: с мая 2019 года в России проводится реформа контрольно-надзорной деятельности для облегчения работы бизнеса. В частности, к концу года правительство намерено упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов времен СССР и РСФСР. Обсуждать «гильотину» для финансового рынка в Банке России должна специальная рабочая группа, заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. До конца 2019 года она определит, на какие изменения готов пойти регулятор. В ЦБ уже направлены предложения по рынку платежных услуг, а также от брокеров и управляющих компаний.

Что предлагают убрать из ПОД/ФТ

Участники финансового рынка в основном добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. Инициативы затрагивают основной «антиотмывочный» закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний ЦБ, которые касаются этой темы. Бизнес, в частности, предлагает: