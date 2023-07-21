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Средний лимит по кредиткам в России приблизился к ₽100 тыс.

«Скоринг Бюро»: средний лимит по кредитным картам для россиян приблизился к 100 тыс. руб.
В июне средняя сумма, которую банки готовы давать в долг по кредитным картам, достигла рекордных 97,8 тыс. руб., посчитали в «Скоринг Бюро». Эксперты связывают рост лимитов по кредиткам с ускорением инфляции
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В июне 2023 года российские банки одобрили физлицам 2,15 млн новых кредитных карт на 210,6 млрд руб., следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Такой объем — абсолютный максимум за все время наблюдений. По сравнению с маем выдачи увеличились на 2,8% в денежном выражении, но сократились на 1,5% в количественном.

Рост во многом был обеспечен за счет существенного изменения среднего лимита по одобренным кредиткам: в июне показатель достиг 97,8 тыс. руб. — это тоже рекорд. По сравнению с маем средний чек в сегменте кредитных карт прибавил 4,4%, а с начала года — 12,2%, или 10,6 тыс. руб. Для сравнения: за весь прошлый год показатель увеличился на 8,8%. В 2021 году, когда на российском рынке наблюдался бум необеспеченного кредитования, средний лимит по кредиткам увеличился на 19,6%, но отдельно в первом и во втором полугодии он был ниже, чем сейчас.

Средний лимит по кредиткам в России приблизился к ₽100 тыс.

Почему банки стали расширять лимиты по кредиткам

Увеличение среднего чека по кредитным картам — следствие ускорения роста цен в России, считает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин: «Потребительская инфляция всегда присутствует на рынке. Вкупе с ней растут как минимум номинальные доходы населения, из которых как раз и оплачивается задолженность по кредитам и картам. Инфляция «драйвит» спрос на более высокие лимиты, а рост номинальных доходов позволяет банкам их одобрять, а потребителям — обслуживать».

Одобренный банком лимит по кредитной карте не означает, что клиент использует его полностью. По данным «Скоринг Бюро», уровень утилизации кредиток в России находился в пределах 35–37%. В июне доля используемых лимитов по кредиткам оставалась примерно на тех же уровнях, что и раньше, уточнили в «Скоринг Бюро».

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В июне потребительские цены в России увеличились на 0,37% к предыдущему месяцу (против 0,31% в мае к апрелю), а в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,25% (против 2,51% в мае), оценивал Росстат. По данным «СберИндекса», расходы российских потребителей начали активнее расти в марте этого года, на 16 июля темпы прироста составляли 9,9% в годовом выражении. По итогам 2022 года инфляция была двузначной — 11,9%, по итогам года ЦБ ожидает, что показатель составит 4,5–6,5%.

Инфляционный фактор мог повлиять на динамику среднего лимита по выдаваемым кредитным картам, соглашается заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «На фоне ослабления рубля выросли цены на товары длительного пользования, и заемщики могли поторопиться с покупкой этих товаров в ожидании дальнейшего роста цен». Эксперт также не исключает, что за новыми картами могли обращаться «в среднем более качественные заемщики, претендующие на высокие одобренные лимиты».

Банки, выдающие кредитки, по сути, разделились на две группы, отмечает Лагуткин: «Одна из них продолжает расти темпами, аналогичными прошлым месяцам. Вторая же в последние месяцы начала расти темпами, сильно опережающими темпы первой группы, и выдает больше карт с более высокими лимитами». Лагуткин не считает, что речь идет о кредитовании нового сегмента более качественных заемщиков.

Что происходит с выдачами кредиток

По данным «Скоринг Бюро», выдачи кредитных карт активно растут с марта этого года — тогда объем продаж в сегменте впервые превысил 200 млрд руб. и с тех пор держится вблизи этого уровня. За январь—июнь российские банки одобрили населению кредитки на 1,14 трлн руб. Это почти 70% от всего объема выдач в этом сегменте за 2022 год. За первое полугодие 2023-го портфель кредитных карт увеличился на 21%, до 1,92 трлн руб. Темпы прироста почти вдвое превышают динамику по кредитам наличными.

Возможно, сейчас наступил пик выдач кредитных карт, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Для банков этот продукт удобнее в условиях, когда есть ожидания относительно пересмотра ключевой ставки и растет ожидание потерь по кредитному риску в рознице». Аналитик напоминает, что в отличие от кредитов наличными, одобренная сумма по которым выбирается сразу, банк может в одностороннем порядке менять лимиты по выданным кредиткам.

Вскоре динамика выдач должна выровняться и перейти к затуханию, считает Беликов. Основная причина — ужесточение регулирования со стороны ЦБ. С 1 июля регулятор снизил для банков допустимые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по кредитам наличными и кредитным картам. Начиная с третьего квартала на кредитки слишком закредитованным заемщикам (с показателем долговой нагрузки выше 80%) должно приходиться не более 20% выдач.

Ужесточение может привести к некоторому замедлению роста сегмента с осени, говорит Лопатин из НКР. «Однако сильное сжатие маловероятно. Вероятнее всего, это повлияет на сокращение количества выдаваемых карт наиболее рискованным заемщикам», — рассуждает эксперт.

Влияние МПЛ на динамику кредитования может быть чуть более существенным, чем раньше, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Но, по его словам, банки будут адаптироваться и корректировать параметры кредитных продуктов.

«Кроме того, есть немалое количество игроков на рынке со значительным запасом по лимитам, что поддержит динамику выдач. Сжатия данного сегмента пока ожидать не стоит», — заключает эксперт.

Как быстро растут плохие долги по кредиткам

По итогам июня объем просроченной задолженности по кредитным картам (на срок более 90 дней) достиг 235,9 млрд руб. Относительно мая он практически не изменился, хотя в предыдущий месяц показал прирост на 4,6%. За первое полугодие объем просрочки в абсолютном выражении увеличился на 18,5%, или 3,7 млрд руб., однако доля проблемных долгов в портфеле не растет. В июне она была на уровне 12,3% — это самый низкий уровень как минимум с середины 2021 года (более ранних данных нет).

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредитные карты потребкредитование
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