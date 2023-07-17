Эксперты предсказали повышение ключевой ставки на фоне скачка курса рубля

Почти все эксперты ждут повышения ключевой ставки, но называют разные варианты ужесточения — от 25 до 100 б.п. и даже 150 б.п. в альтернативных сценариях. Главным аргументом для ЦБ может стать курс рубля, считают они

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 8% годовых, считают 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний.

Еще трое экспертов полагают, что ЦБ повысит ставку на 25 б.п., до 7,75%, столько же участников консенсус-прогноза ожидают более жесткой позиции регулятора и повышения ставки на 100 б.п., до 8,5%. В качестве альтернативного есть и сценарий с повышением сразу на 150 б.п., до 9% годовых. Один из опрошенных экспертов не исключает, что ЦБ оставит ставку прежней — 7,5% годовых.

Сам регулятор неоднократно давал рынку сигнал об ужесточении. В июне ЦБ отметил, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». В начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще раз подтвердила эти намерения: «Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными и они даже усиливаются. Мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, зависит от ситуации, которую мы будем анализировать».

Если будет принято решение о повышении, то ключевая ставка изменится впервые с сентября 2022 года. После ее установления на уровне 7,5% ЦБ в течение шести заседаний подряд оставлял ее неизменной.

Почему ЦБ может повысить ключевую ставку

из-за ускорения инфляции

«Текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год, на которые ориентируется Банк России, второй месяц подряд превышают целевые 4%», — обращает внимание главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В мае ЦБ оценил этот показатель в 4,7%, в июне — в 6,4%. «Обычно после двух месяцев превышения целевого уровня инфляции 4% Банк России начинает цикл повышения ключевой ставки. Мы полагаем, что так будет и на этот раз», — рассуждает эксперт. По его прогнозу ЦБ выберет шаг повышения 50 б.п., но будет рассматривать и шаги в 75 и 100 б.п.

В июле цены будут расти еще быстрее, так как проявится эффект ослабления рубля, «поскольку в большинстве товаров и услуг высокая составляющая импортных компонентов», добавляет директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Это уже видно по данным недельной инфляции, указывают в обзоре аналитики Росбанка. «Индекс потребительских цен растет в интервале 0,13–0,16% неделя к неделе третью неделю подряд, все больше отражая перенос ослабления рубля в цены», — отмечают эксперты. И Тимошенко, и аналитики Росбанка пока ждут от ЦБ шага повышения 50 б.п.

Сам ЦБ также прогнозирует дальнейшее ускорение инфляции. «В ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года показатель годовой инфляции продолжит повышаться», — указал регулятор в комментарии о динамике потребительских цен.

из-за ослабления рубля

ЦБ не таргетирует курс, но учитывает его уровень при принятии решения по ключевой ставке, так как ослабление рубля является проинфляционным фактором. С последнего заседания по ключевой ставке (9 июня) рубль ослабился к доллару с 82,6 до 90,16, а к евро — с 88,97 до 101,3 (данные по итогам торгов 14 июля). Особенно резким падение рубля было после 24 июня (в этот день частная военная компания «Вагнер» предприняла попытку мятежа. — РБК), отмечает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Если бы не это внутриполитическое событие, ЦБ достаточно было бы повысить ставку на 50 б.п., считает Маслов. Но сейчас, по мнению эксперта, можно с большей вероятностью ожидать более серьезного ужесточения — даже на 100 б.п.

Такой же сценарий ужесточения прогнозирует и старший стратег по долговым рынкам Sber Investment Research Игорь Рапохин. «С помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения», — объясняет он.

По мнению младшего управляющего активами УК ПСБ Арины Власовой, курс валют станет аргументом, который будет определять величину шага ужесточения. Если рубль укрепится к уровням мая — первой половины июня (80–84 за доллар и 86–91 за евро), ЦБ может выбрать шаг в 25–50 б.п. на заседаниях в июле и сентябре, говорит эксперт. «В случае сохранения курса на текущих уровнях шаг повышения может быть в диапазоне 50–75 б.п., а ключевая ставка к концу года составит 9–9,5%», — заключает Власова.

С тем, что динамика валютного курса за последний месяц окажет основное влияние на решение ЦБ, согласен и руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев. Он ожидает от ЦБ шага 50 б.п., так как уже на прошлом заседании рассматривалось повышение от 25 до 75 б.п. «В нынешних условиях повышение по минимуму будет выглядеть непоследовательным с точки зрения риторики регулятора и сложившихся проинфляционных рисков из-за динамики курса», — заключает он.

из-за возможного перегрева в экономике

Экономика растет быстрее прогнозов, рынок остается напряженным, дефицит кадров усиливается, зарплаты растут темпами, опережающими производительность труда, — все это является факторами ускорения инфляции, перечисляет Васильев.

«Граждане больше зарабатывают и больше тратят. Мы видим восстановление потребительского спроса, который активно поддерживается кредитованием. Опросы населения показывают, что граждане все больше предпочитают потреблять, а не сберегать. В этой ситуации Банку России необходимо охладить кредитование, чтобы снизить спрос и привести его в баланс с предложением товаров и услуг с целью вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году», — объясняет эксперт.

«Экономика близка к перегреву, а инфляция продолжит ускоряться: оптимизм потребителей находится на высоком уровне, портфель потребительских ссуд растет темпами выше 1% в месяц, опережающие индикаторы уверенности предприятий на высоком уровне. При этом предприятия широкого спектра отраслей предупреждают о предстоящем повышении цен из-за роста издержек как из-за слабого курса, так и из-за опережающего роста издержек на оплату труда», — отмечает главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

На эти же факторы обращает внимание и директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «Очень сильная статистика по майской деловой активности, в сущности, говорит, что спрос активно растет, а степень использования трудовых ресурсов и мощностей, вероятно, приближается к естественным границам», — отмечает эксперт. Куликов полагает, что ЦБ повысит ставку на 50 б.п., но может рассмотреть и более широкие шаги.

При этом вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков считает, что в текущих условиях трансформации экономики не нужно охлаждать кредитование. По его мнению, ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

Станет ли июльское повышение началом цикла ужесточения ДКП

Повышение ставки на заседании 21 июля не станет единоразовым, считает аналитик долгового рынка «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. «С высокой вероятностью при сохранении проинфляционных рисков регулятор может пойти еще на несколько раундов повышения ставки в целях ее доведения до 9%. При усилении проинфляционных рисков мы допускаем повышение ключевой ставки до 9,5% к концу года», — говорит эксперт.

Продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ожидает и старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов. Он считает, что в 2023 году ключевая ставка может превысить 8,5%. «На наш взгляд, для приведения инфляции к цели 4% с учетом имеющихся проинфляционных рисков может потребоваться более сильное поднятие ключевой ставки», — объясняет он. Главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин ожидает ставку в районе 8–10% до конца года. Но более точный долгосрочный прогноз возможен только после публикации обновленного макропрогноза Банка России, говорит он.

Будет ли ужесточение ставки продолжаться, станет понятно только к сентябрю, поскольку будет более четкая картина по инфляции и расходам бюджета, добавляет главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Эксперт не исключает, что ЦБ может обойтись однократным повышением ставки.

Дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть от динамики рубля и инфляции, говорит заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. «При негативном развитии событий ставку, вероятнее всего, придется повышать. Но я не ожидаю ослабления рубля такими же темпами, как в июне. Если осенью курс рубля к доллару удержится в диапазоне 90–100, то дополнительного повышения, скорее всего, не последует», — заключает эксперт.