В России зафиксировали рекордный уровень задолженности по кредиткам

Уровень просрочки по кредитным картам в России вырос на фоне роста объемов их выдачи: так, весной банки выдавали в среднем по 2 млн кредиток в месяц, а в прошлом году — менее 1,8 млн в месяц

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В мае уровень просроченной задолженности по кредитным картам в России вырос более чем на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро».

Объем просрочки впервые с начала года обогнал по темпам роста портфель сегмента (плюс 9% против плюс 3,4%), который по состоянию на 31 мая составил 1,9 трлн руб. По общему объему (225 млрд руб.) просроченная задолженность обновила исторический максимум и достигла 12% от портфеля. В количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредитных карт, это максимальный показатель с прошлого октября.

Согласно материалам БКИ, всего в прошлом месяце банки выдали 2,105 млн карт на сумму 194,33 млрд руб., этот показатель немного вырос по сравнению с данными за апрель (тогда сумма составила 194,08 млрд руб.).

Просроченная задолженность в портфеле кредитных карт растет на фоне увеличения их выдачи: так, минувшей весной банки выдавали в среднем по 2 млн карт в месяц, в прошлом году — менее 1,8 млн в месяц, а в 2021-м — менее 1,4 млн соответственно. По словам гендиректора бюро Олега Лагуткина, это новая ситуация для рынка и банки могут начать корректировать свою кредитную политику.

В Росбанке не зафиксировали роста просрочки. В Промсвязьбанке также сообщили, что «кредитное качество портфеля остается стабильным». В других банках не ответили на запросы газеты. Директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что проблемными сейчас стали карты, которые выдавались в кризисные месяцы прошлого года на замену кредита наличными.

В феврале БКИ «Скоринг Бюро» фиксировало снижение выдачи кредиток: по его данным, российские банки одобрили 1,41 млн новых кредитных карт, что стало минимумом с прошлогоднего апреля. Эксперты связывали это с мерами ЦБ, который с начала года ввел прямые количественные ограничения в сфере потребительского кредитования — макропруденциальные лимиты (МПЛ), — и со снижением спроса.