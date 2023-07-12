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Росстат заявил об ускорении инфляции в июне

Росстат: инфляция в июне к маю составила 0,37%, в годовом выражении — 3,25%
Июньское ускорение инфляции было обусловлено тем, что начали расти цены на товары и услуги. Кроме того, в июне произошло ослабление рубля
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В июне потребительские цены выросли на 0,37% к предыдущему месяцу (против 0,31% в мае к апрелю), а в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,25% (против 2,51% в мае), сообщил Росстат. В июне также ускорилось ослабление рубля.

Июньское ускорение инфляции было обусловлено тем, что начали расти цены на товары (плюс 0,2% к маю — в основном за счет удорожания непродовольственных товаров); в мае в товарах была нулевая динамика. Цены на услуги в июне выросли на 0,83%, замедлившись по сравнению с майским ростом (1,13% по сравнению с апрелем).

В июне цены на помидоры снизились в среднем на 22%, лук репчатый — на 13,5%, бананы — на 12,4%, капусту белокочанную — на 10,8%, огурцы — на 5,5%, зелень свежую — на 4,4%, виноград — на 4,2%. В то же время подорожали: морковь — на 22,2%, картофель — на 21,5%, лимоны — на 16,1%, свекла столовая — на 13,1%, яблоки — на 6,7%.

Мясо кур подорожало на 6,8% в месячном выражении, сахар-песок — на 4,6%.

Среди непродовольственных товаров подорожали легковые автомобили (отечественные новые) — на 2,3%, легковые автомобили (импортные подержанные) — на 1%.

Однако снизились цены на телевизоры (минус 2,1%), моноблоки, мониторы (минус 1,3–1,8%), смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, стиральные машины, бытовые плиты, миксеры, смарт-часы и т.д. (в пределах 1,1%).

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В июне среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: путевок в дома отдыха, пансионаты — на 9,8%, поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым — на 9,2%, путевок в санатории — на 5,5%, проживания в гостиницах, мотелях и хостелах — от 1,7 до 3,8%. Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в страны Закавказья — на 8,8%, Турцию — на 6,6%, отдельные страны Средней Азии — на 2,4%, Юго-Восточной Азии — на 0,9%.

Рубль начал резко ослабевать в конце июня, а на торгах 6 июля обновил очередной годовой минимум: курс доллара на Московской бирже достигал 93 руб., а курс евро — 102 руб. По состоянию на 16:30 мск 12 июля доллар торгуется на уровне 90,7 руб. За июнь рубль ослаб к доллару на 10% после удешевления на 1% в мае.

Эконометрические оценки аналитиков ЦБ показывали, что с 2016 года ослабление рубля на 1% добавляло в рост потребительских цен примерно 0,1 п.п. в течение 3–6 месяцев. Однако «в ситуации усложнения и удлинения логистических цепочек и взаимодействия с
иностранными контрагентами влияние курсовых колебаний на внутренние цены напрямую, через стоимость ввозимых из-за рубежа товаров, комплектующих, оборудования и сырья, заметно искажается», — указывал департамент исследований и прогнозирования Банка России летом 2022 года.

Ослабление рубля 2023 года пока не отражается в ценах в полной мере, но по мере активизации спроса оно станет более выраженным, отмечал Банк России в середине июня 2023-го. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что срок переноса курсовой динамики в цены может быть длиннее, чем был раньше, допустив, что произошедшее в 2023 году ослабление курса рубля может частично отразиться в инфляции 2024 года.

Прогноз ЦБ по инфляции (от апреля) на 2023 год равняется 4,5–6,5%. «Пока каких-то рисков того, что мы сильно выйдем за пределы прогноза, я не вижу, но риски инфляционные к текущей ситуации все равно смещены вверх», — заявляла первый зампред Банка России Ксения Юдаева 4 июля.

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