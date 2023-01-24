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Эксперты зафиксировали снижение кешбэка по кредиткам

Frank RG: выгода по кредитным картам, куда входит кешбэк, в 2022 году опустилась ниже 1%
Банки в прошлом году снизили выгоду в программах лояльности по кредитным картам, в том числе кешбэк. Показатель опустился ниже 1%, оценила компания Frank RG. На это могли повлиять регулирование ЦБ и уход Visa и Mastercard
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Показатель выгоды по кредитным картам российских банков, учитывающий, в частности, размер кешбэка, за год опустился ниже 1%, показало исследование рынка кредитных карт и рассрочки в России в 2022 году, которое провела аналитическая компания Frank RG (есть у РБК).

Средняя выгода по кредитным картам с программами лояльности в 2022 году в массовом сегменте составила 0,8% после 1,1% в 2021 году; в сегменте премиальных карт показатель снизился с 1,9 до 1,7%. При расчете выгоды учитывался кешбэк, который начисляется за покупки по таким картам, а также стоимость самой карты. Но в 2022 году банки предлагали клиентам в основном бесплатные кредитные карты, говорится в презентации. Frank RG проанализировала 209 кредитных карт 24 банков, которые занимают 97,4% рынка.

Зачем нужен кешбэк

Банки начисляют кешбэк, чтобы стимулировать клиентов чаще совершать оплату картами. Зачастую программы лояльности предполагают повышенные бонусы в одной из категорий (авто, рестораны, путешествия и прочее) на уровне 5–10% от операции, по всем остальным безналичным операциям начисляется в среднем 1% от покупки. Банки выплачивают кешбэк за счет доходов от эквайринговой комиссии — эту комиссию магазин платит своему обслуживающему банку за возможность принимать к оплате карты. Основу эквайринговой комиссии составляет интерчейндж, или межбанковская комиссия. Ее тариф устанавливает платежная система, но при этом она является доходом банка, выпустившего карту: комиссию ему перечисляет банк-эквайер. Банку покупателя выгодно, когда его клиент наращивает покупки, — таким образом растут и его доходы.

Почему банки снизили размер кешбэка

В 2022 году Банк России для поддержки бизнеса установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Размер интерчейнджа был установлен на уровне 0,7%. Ограничения действовали с 18 апреля по 31 августа 2022 года. В этот период ряд банков снизили или вовсе отменили начисление кешбэка за покупки товаров и услуг, на которые распространялось требование ЦБ. Это является одной из причин снижения средней выгоды по кредитным картам, говорит проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. По ее словам, после отмены ограничений ряд банков объявили новые условия программ лояльности, вернув кешбэки на социальные товары, но сократив начисления на все покупки и повышенные начисления в некоторых категориях.

Также банки активно закрывали партнерские и travel-карты, по которым традиционно начисление бонусов было выше, чем по собственным банковским программам. Третья причина — в этом году банки для стимулирования активности клиентов предпочли запускать краткосрочные акции с партнерами и отдельными категориями товаров для определенных целевых групп клиентов, отметила Стогниенко.

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Одной из основных причин снижения кешбэка может быть приостановка деятельности крупнейших международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard в России, добавляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея: «Довольно много предложений разрабатывалось банками, МПС и компаниями в рамках спецпроектов, где мог использоваться повышенный кешбэк. Сейчас такая практика может быть менее популярной и более стандартизированной, что не позволяет банкам быть такими же маневренными с точки зрения изменения тарифной сетки и, как следствие, кешбэка».

Кривошея считает, что дополнительной причиной снижения размера кешбэка именно у кредитных карт могло стать постепенное удовлетворение интереса к ним, что заставило банки продвигать их в более спокойном формате. «В 2021 году всплеск предложений от банков был высок, в то время как в 2022-м он мог снизиться как на фоне изменения макроэкономического контекста, так и на фоне большей клиентской базы по сравнению с аналогичными периодами несколько лет назад», — рассуждает эксперт.

Дальнейшее снижение выгоды по кредитным картам в 2023 году не ожидается, так как все значимые корректировки уже произведены, считает Стогниенко. По кредитным картам кешбэк обычно выше, чем по дебетовым, потому что по ним выше размер ставки межбанковской комиссии, объясняет Кривошея. Frank RG видит по дебетовым картам аналогичные тренды — приоритет для акционных предложений вместо регулярных начислений, сокращение числа кобрендовых карт.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Кешбэк кредитные карты Банки
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