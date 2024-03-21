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Война санкций ,  
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Frank Media сообщил о рекордном дисконте при продаже HSBC в России

Frank Media: Экспобанк может купить «дочку» HSBC с большим дисконтом
Сюжет
Война санкций
«Дочку» инвестбанка HSBC в России могут продать с рекордным для российского рынка дисконтом, сообщило Frank Media. Ранее Владимир Путин подписал указ, который разрешает Экспобанку приобрести 100% структуры HSBC в России
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российскую «дочку» британского инвестиционного банка HSBC могут продать с рекордным для российского рынка дисконтом, а ее покупателем может стать Экспобанк, сообщило Frank Media со ссылкой на источники. По его подсчетам, HSBC может уйти с минимальным мультипликатором — при капитале банка 17 млрд руб. сумма сделки может составить около 2 млрд руб. Один из источников сообщил изданию, что дисконт может быть «существенным», второй — что он может достигать 90%.

Информации о закрытии сделки пока нет. Экспобанк оставил запрос РБК без комментариев.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ, который разрешает Экспобанку приобрести 100% в российском подразделении британского банка HSBC.

Путин разрешил Экспобанку купить российский бизнес HSBC
Финансы
Фото:Matt Cardy / Getty Images

О продаже российской «дочки» HSBC Reuters со ссылкой на представителя HSBC писал еще в июле 2022 года. По информации агентства, сделка была заключена незадолго до запрета на продажу «дочек» иностранных банков.

Reuters писал, что на фоне введения западных санкций в феврале 2022 года HSBC начал сворачивать отношения с рядом российских банков, в том числе ВТБ и ВЭБ.РФ. В апреле того же года HSBC объявил, что прекратил принимать новых клиентов, но тогда в инвестбанке подчеркивали, что не будут полностью уходить из России. По данным Frank Media, финансовое учреждение признало потери при этом на $300 млн.

Совладельцем Экспобанка является российский предприниматель Игорь Ким. Кредитная организация представлена более чем в 50 городах России. В декабре 2023 года банк попал под американские санкции.

«Все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия Экспобанк продлил до конца 2030 года», — отметили тогда в кредитной организации. По его информации, банк расширял систему прямых корреспондентских счетов, «поэтому клиентам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны».

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Путин разрешил Экспобанку купить российский бизнес HSBC
Финансы
Фото:Matt Cardy / Getty Images

В октябре 2022 года Путин запретил без разрешения проводить сделки с долями 45 банков, в числе которых оказалась и «дочка» HSBC. В августе того же года вышел указ, запрещающий сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств.

Компании, которые хотят уйти из России, должны заплатить в федеральный бюджет добровольный взнос в размере до 15% от полной рыночной стоимости своих активов, а Минфин определял, что активы должны продаваться с дисконтом не менее 50% к рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком.

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Георгий Смирнов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Экспобанк HSBC покупка
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