США и Канада добавили в санкционные списки десятки людей и компаний

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

США и Канада расширили санкции против России, в список Вашингтона попали десятки юридических лиц. Из физических лиц под санкции США, в частности, попал бизнесмен Иван Таврин и его группа «Кисмет». РБК направил запрос Ивану Таврину.

Также в американском списке — Владислав Свиблов и его золотодобывающая компания Highland Gold.

Под санкции попал Экспобанк, совладельцем которого является Игорь Ким. В пресс-службе кредитной организации РБК сообщили, что решения Вашигнтон никак не повлияет на работу банка.

«Все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия Экспобанк продлил до конца 2030 года. На протяжение последнего года Экспобанк расширял систему прямых корреспондентских счетов, поэтому клиентам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны», — отметили в Экспобанке.

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