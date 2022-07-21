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Война санкций ,  
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HSBC продаст российский бизнес Экспобанку

Сделка была заключена незадолго до запрета на продажу «дочек» иностранных банков в России, пишет Reuters
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Российское подразделение британского банка HSBC будет продано Экспобанку, сделка была заключена незадолго до запрета на продажу «дочек» иностранных банков, сообщил Reuters со ссылкой на представителя HSBC.

«После стратегического обзора HSBC подписал соглашение о продаже 100% своих долей участия в HSBC Bank (RR) LLC АО «Экспобанк», — сказал он.

О запрете на продажу дочерних банков зарубежных кредитных организаций в середине июля заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Он сказал, что такие сделки не будут одобрены подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Моисеев пояснил: российские государственные банки из-за санкций столкнулись с трудностями со своими иностранными отделениями, и Россия решила не давать зарубежным банкам разрешения продавать активы в стране.

РБК обратился за комментарием в Минфин.

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О том, что HSBC ведет переговоры о продаже российского подразделения Экспобанку, в начале июля сообщило агентство Bloomberg. HSBC — один из крупнейших мировых кредиторов. В 2011 он свернул розничный бизнес в России и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов. В 2021 году чистые активы российского Эйч-Эс-Би-Си Банка составляли почти 89,3 млрд руб., следует из данных СПАРК.

В феврале HSBC на фоне западных санкций начал сворачивать отношения с рядом российских банков, в том числе ВТБ и ВЭБ.РФ, писал Reuters. Весной HSBC объявил, что прекратил принимать новых клиентов. При этом в банке подчеркивали, что не будут полностью уходить из России.

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Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму. У банка есть офисы более чем в 50 городах России. Ни банк, ни его владелец не находятся под санкциями.

Financial Times и Frank Media ранее писали, что Экспобанк заинтересовался активами Citigroup в России. Последний в 2021 году объявлял о прекращении работы с розничными клиентами в России, а весной 2022 года — об ускорении темпов ухода из страны.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Кирилл Соколов
Экспобанк HSBC иностранные банки финансы
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