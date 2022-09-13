Россияне резко увеличили спрос на кредитки

Выдачи кредитных карт в августе подскочили более чем на четверть, сообщили РБК в двух бюро кредитных историй. На спрос повлияли восстановление рынка, падение реальных доходов и сборы детей в школу, говорят эксперты

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В августе 2022 года российские банки одобрили физическим лицам 1,97 млн новых кредитных карт на 149,2 млрд руб., сообщили РБК в «Скоринг Бюро» (ранее называлось «Эквифакс» и принадлежало американской группе Equifax). По сравнению с июлем объем выдач вырос на 26%, а количество — на 13,6%. Показатели, зафиксированные в конце лета, сопоставимы с уровнями декабря 2021 года, когда для сегмента кредитных карт характерна высокая сезонность.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что в августе зафиксирован рекорд по выдачам с начала 2021 года — банки оформили 1,35 млн карт, что на 17,4% больше июльского результата. Совокупный лимит по картам увеличился на 26,9%, до 99,97 млрд руб.

Как следует из статистики БКИ, всплеск спроса на кредитки в конце этого лета оказался выше прошлогоднего. Так, по данным «Скоринг Бюро», в августе 2021 года объем выдач в этом сегменте показывал рост на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, а количество — на 7,5%. В НБКИ тогда фиксировали прирост на 9,3 и 8,8% соответственно.

С чем связан всплеск спроса на кредитки

Рост спроса на кредитные карты происходит на фоне восстановления всей банковской розницы, отмечает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. По его словам, потребители перевыпускают карты ради смены платежной системы и получения новых опций в виде кешбэка, а банки «восстановили до прежних объемов свои cross-sale активности» — продажу кредиток в дополнение к другим банковским продуктам.

«Весьма вероятно, что дело здесь в повышенном спросе на карты платежной системы «Мир», которые могли бы пригодиться российским туристам на отдыхе в дружественных странах», — соглашается директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он подчеркивает, что выдачи растут при одновременном снижении уровня утилизации — этот показатель отражает, какую долю доступного лимита по картам в итоге используют заемщики. В августе показатель упал на 3,1 процентного пункта, до минимума за последний год — 48,3%. Сочетание двух факторов может говорить о том, что клиенты обзаводятся дополнительной кредиткой «на всякий случай», говорит Волков.

Опрошенные РБК эксперты также указывают на традиционный для августа сезонный фактор — рост расходов населения на товары для школьников.

«Процесс подготовки детей к школе и сопутствующие траты, несомненно, стали одним из факторов, способствовавших утилизации открытых лимитов и выдаче новых карт, поскольку в этом году (в отличие от прошлого) не было государственных выплат, приуроченных к началу учебного года. Также по сравнению с прошлым годом вырос и средний чек на сборы первоклассника», — замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. В 2022 году президент Владимир Путин поручал правительству организовать разовые выплаты в 10 тыс. руб. на ребенка только для школьников ДНР, ЛНР, Запорожья, Харьковской и Херсонской областей. В 2021 году выплаты были положены всем родителям российских школьников.

РБК направил запрос в крупные банки. В ВТБ и «Русском стандарте» рост спроса на кредитки в августе также связали с повышенными расходами родителей на подготовку детей к школе.

Активное восстановление спроса населения на кредитки обусловлено сочетанием двух факторов — сокращением реальных располагаемых доходов и сохранением повышенной инфляции, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Лимиты утилизируются на базовое потребление. Такую же картину можно наблюдать в сегменте микрозаймов, который восстанавливается еще быстрее банковского потребительского кредитования», — подчеркивает он.

Кроме того, Беликов допускает, что кредитки интересны тем заемщикам, кто недавно брал потребительский кредит, но не получил желаемую сумму от банка — на пике кризиса этой весной кредиторы ужесточали риск-политику.

Будут ли расти выдачи кредиток

Хотя в августе спрос на кредитные карты связан с сезонной активностью заемщиков, влияние этого фактора не слишком значительное, считает Лагуткин. «В будущие месяцы при стабильной внешней для банков среде мы можем увидеть новые рекорды по предоставлению кредитных карт», — заключает гендиректор «Скоринг Бюро».

Потенциал еще большего разгона выдач под Новый год есть, соглашается Беликов. «Потребность в деньгах на подарки и подготовку к праздникам в декабре в этом году может совпасть с ограничением рядом работодателей премиальных выплат в конце года, которые частично расходовались на эти цели», — рассуждает эксперт.

Богомолова с осторожностью оценивает перспективы сегмента кредитных карт. «Как показывает опыт 2020–2021 годов, восстановление будет идти не самыми скорыми темпами», — говорит аналитик НРА, хотя признает, что по мере стабилизации ситуации и снижения ключевой ставки выдачи продолжат восстанавливаться.