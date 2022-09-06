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Финансы ,  

Выдачи кредитов россиянам превысили 1 трлн руб. впервые с февраля

Frank RG: банки впервые с февраля выдали розничных кредитов более чем на 1 трлн руб.
Банки прокредитовали россиян на 1,1 трлн руб. в августе, следует из статистики Frank RG. Выдачи восстанавливаются после провала из-за санкций и ответного ужесточения политики ЦБ. Им помогают укрепление рубля и снижение ставок
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В августе 2022 года общий объем кредитов, которые банки выдали гражданам, достиг 1,1 трлн руб., подсчитали аналитики Frank RG (данные есть у РБК).

Показатель достиг этих уровней впервые с февраля. В марте, после начала специальной военной операции на Украине и введения жестких санкций против банков, кредитование рухнуло на 40%, а спустя месяц еще на 50% — и восстановилось только сейчас, показывают данные аналитической компании. Максимальный месячный объем за всю историю наблюдений (она ведется с декабря 2014 года) составляет 1,3 трлн руб., он был зафиксирован в апреле прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем в августе 2022 года месячный объем всех розничных кредитов вырос на 28%. В годовом выражении показатель все еще снижается, но куда меньшими темпами, чем в последние месяцы, — на 10,1% по сравнению с августом 2021 года. На пике, в апреле 2022 года, в месячном выражении объем розничного кредитования сократился на 50,36% (сопоставимый провал наблюдался в январе 2014 года), в годовом — на 75,61%.

Весной банки резко сократили выдачи на фоне опасений о платежеспособности россиян в кризис, а сами клиенты тоже не торопились брать кредиты по очень высоким ставкам. В феврале ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%, а затем постепенно опускал ее. 22 июля он в очередной раз снизил ставку — до 8%.

Выдачи потребительских кредитов приблизились к докризисным значениям
Финансы
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Как сейчас выглядит структура розничных кредитов

  • 49% в общем объеме приходится на кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали их на 539,9 млрд руб., что почти на четверть больше, чем в июле, следует из данных Frank RG. Еще 41,8% (460,6 млрд руб.) — на ипотечное кредитование. В августе этот показатель впервые за пять месяцев показал годовой прирост (на 3,74%). Средний чек по ипотечным кредитам по итогам августа составил 3,7 млн руб.
  • По сравнению с июлем в два раза выросли месячные темпы прироста автокредитования (57,3 тыс. автокредитов на общую сумму 69,9 млрд руб.). В годовом выражении спад автокредитования в августе замедлился с 39,11 до 30,15%, что в два с половиной раза меньше пиковых обвалов в 77%, которые аналитики фиксировали в марте—апреле. В августе новых автомобилей было продано больше, чем в июле, но в годовом выражении падение все еще существенное — минус 62,4% по сравнению с августом 2021 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.
  • В сегменте POS-кредитования в августе объем выдач увеличился на 15% — до 29,3 млрд руб., что сопоставимо с показателем июля 2021 года.

Доля ипотеки впервые превысила половину в долгах россиян по кредитам
Финансы
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

«Восстановлению выдач ипотечных кредитов способствуют льготные программы и пересмотр их условий в соответствии с рынком. Рыночная ипотека остается в значительной степени задавленной, причем не только кризисом, но и ростом цен на недвижимость», — отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Что касается спроса на потребкредиты, он может расти из-за ускорившейся инфляции и сокращения реальных доходов граждан. Ухудшение кредитоспособности заемщиков и рост долговой нагрузки не сразу влияют на качество кредитных портфелей банков, поэтому пока они удовлетворяют спрос клиентов на заемные деньги за счет избыточной ликвидности, указывает Беликов.

«Рынок потребкредитования продолжает восстанавливается после весеннего провала — фактически в августе продолжилась реализация отложенного спроса на фоне дальнейшего снижения ставок. Одновременно с этим на динамике рынка отражается улучшение потребительской активности, в том числе и на фоне укрепления курса рубля: часть потребителей стремится приобрести товары длительного пользования по сниженным ценам», — сказал РБК управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Кроме того, рост ипотеки тянет за собой и потребность в деньгах для ремонта, учитывая заметное удорожание его стоимости во втором квартале, добавляет эксперт.

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Маргарита Мордовина
При участии
Юлия Кошкина
кредиты Банки
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Доля ипотеки впервые превысила половину в долгах россиян по кредитам
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