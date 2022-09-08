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ЦБ изменил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

ЦБ разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка. Действующая же сейчас схема такова: выдаваемая банками сумма не может быть меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ на день выплаты.

По-прежнему действует ограничение, что граждане России могут снять с валютных вкладов, открытых до 9 марта, не более $10 тыс. (или эквивалент в евро), все остальное можно получить только в рублях.

Материал дополняется.

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