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ЦБ вернулся к ужесточению правил выдачи ипотеки

ЦБ хочет снизить популярность рекламных продуктов от банков и застройщиков с помощью повышенных надбавок на кредиты с низким первоначальным взносом
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

С 1 декабря 2022 года для российских банков начнут действовать повышенные надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10%, предоставленным на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ), сообщил Банк России. К таким кредитам будет применяться коэффициент риска 2, вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).

Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом, пояснили в ЦБ. «В последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку», — указал регулятор.

Подъем надбавок — это возвращение Банка России к ограничению выдач высокорисковой ипотеки. Во время острой фазы кризиса ЦБ давал банкам послабления: с марта были отменены все надбавки по ипотечным ссудам на покупку жилья в новостройках, коэффициенты риска сохранялись только по ипотеке на готовое жилье. Для кредитов на покупку «вторички» с низким первоначальным взносом (до 10%) надбавка тоже «ограничительная» макропруденциальная надбавка тоже была равна 2.

Глава ЦБ пообещала бороться с вводящими в заблуждение ставками по ипотеке
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Фото:Александр Рюмин/ТАСС

Материал дополняется.

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Банки Ипотека регулирование
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