Учрежденный Ананьевым музей закрылся после ареста его имущества

Музей Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) в Москве закрылся после того, как Арбитражный суд столицы наложил арест на имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка, братьев Ананьевых.

«Музей закрыт на неопределенное время. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении на сайте музея.

30 мая Арбитражный суд наложил арест на имущество учредителя ИРРИ Алексея Ананьева, чья коллекция стала основой экспозиции музея. В перечень арестованного судом имущества вошли здание и коллекция музея ИРРИ, общая стоимость которой оценивается в несколько сотен миллионов рублей. Основу экспозиции ИРРИ составляют работы видных художников-шестидесятников, в число которых входят народные художники, действительные члены Российской академии художеств Гелий Коржев, братья Сергей и Алексей Ткачевы, Виктор Иванов, Петр Оссовский, Дмитрий Жилинский, Таир Салахов и т.д.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы к своим бывшим владельцам и экс-руководству банка иск на сумму 282,2 млрд руб.