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Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы не нашли арестованных картин в музее Института русского реалистического искусства. По словам персонала, произведения были помещены в хранилище и упакованы для транспортировки
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства. Об этом сообщили РБК в банке.

По итогам проверки выяснилось, что арестованные произведения «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей», были сняты с экспозиции. По словам персонала ИРРИ, картины были помещены в хранилище и упакованы для транспортировки, сообщили в банке.

«Судебные приставы-исполнители получили допуск к хранилищу и проверили наличие произведений искусства. Однако картины указанных художников не были обнаружены в хранилище, и персонал музея не смог пояснить их местонахождение», — указали в Промсвязьбанке. Согласно показаниям сотрудников, картины были переданы музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». «Таким образом, есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы», — считают в банке, указав, что кредитная организация будет исходить из необходимости сохранения коллекции ИРРИ на территории России.

Фотогалерея 
От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано

В начале июня ИРРИ закрылся после того, как Арбитражный суд столицы наложил арест на имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 283 млрд руб., частично удовлетворив требования банка. Промсвязьбанк подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджменту в декабре прошлого года в связи с тем, что его деньгами оплачивались долги братьев Ананьевых. В перечень арестованного судом имущества, в частности, вошли здание и коллекция музея ИРРИ. Основу экспозиции составляют работы художников-шестидесятников, в число которых входят народные художники, действительные члены Российской академии художеств Гелий Коржев, братья Сергей и Алексей Ткачевы, Виктор Иванов, Петр Оссовский, Дмитрий Жилинский, Таир Салахов и другие.

Авторы: Константин Ткаченко, Павел Казарновский
Теги: Дмитрий Ананьев, Промсвязьбанк, музей
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