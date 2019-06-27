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Британские консультанты намерены обанкротить компанию Дмитрия Ананьева
Группа ПСН Дмитрия Ананьева может лишиться проекта элитного жилого комплекса в Хамовниках стоимостью 1,6 млрд руб. Консалтинговая компания Turner & Townsend планирует обанкротить «дочку» группы, на которую оформлен проект
Дмитрий Ананьев (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Российское представительство британской консалтинговой компании Turner & Townsend ООО «Тернер энд Таунсенд» готовит иск о банкротстве дочерней компании группы ПСН — ООО «Реал Инвест», следует из сообщения Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс). «Реал Инвест» принадлежит участок площадью 0,4 га в Малом Левшинском пер., 7 с историческим особняком в центре Москвы. Здесь группа ПСН планировала построить жилой комплекс класса de luxe площадью 10 тыс. кв.м.

В группе ПСН и в Turner & Townsend отказались от комментариев. «Мы не можем предоставить ответ и комментировать это дело, так как оно не завершено», — сказали в Turner & Townsend.

Turner & Townsend специализируется на консалтинге в области управления проектами и строительством. У компании 80 офисов в 33 странах, в том числе с 2004 года компания работает в России. В сообщении Федресурса указано, что Turner & Townsend имеет установленные решением Арбитражного суда Москвы требования к «Реал Инвест» в размере 4,7 млн руб.

Turner & Townsend подала в суд на «дочку» группы ПСН из-за долга по договору 2017 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Компания за 11,8 млн руб. должна была организовать конкурс по выбору генерального подрядчика, управлять проектом до начала работ генподрядчика и т.д. по заказу «Реал Инвест». Работы были частично выполнены, а в 2018-м инвестор приостановил договор и не принял у консультантов часть работ. По оценке Turner & Townsend заказчик остался должен 4,7 млн руб. Хотя представитель «Реал Инвест» в суде указывал, что компания отказалась от исполнения договора по причине ненадлежащего исполнения обязательств, суд полностью встал на сторону истца и в первой инстанции, и в апелляционной.

В случае признания «Реал Инвест» банкротом все имущество компании будет распродано, в том числе земля и объекты недвижимости, говорит партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. «Альтернативой может стать привлечение финансирования на погашение долгов от собственников компании-должника, внешних инвесторов либо изыскание внутренних резервов, в том числе путем реструктуризации бизнеса», — уточнил Журавчак.

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В прошлом году стало известно, что ПСН ищет покупателя на проект в Левшинском переулке. По данным источников издания девелопер планировал выручить за него 2 млрд руб. Партнер Cushman & Wakefield Олег Такоев оценивает актуальную общую стоимость проекта в 1,5-1,6 млрд руб. без учета НДС. Источник РБК на рынке недвижимости подтверждает, что ПСН сейчас предлагает купить проект за 1,6 млрд руб.

Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков назвал проект инвестиционно привлекательным за счет удачного расположения и высокой степени градостроительной проработки — он одобрен городом, получено разрешение на строительство. По словам Новикова, кроме возведения жилого комплекса в проекте запланировано приспособить под жилье исторический особняк площадью 360 кв. м.

Недвижимость Ананьевых

В конце 2017-го в Промсвязьбанке, основном активе братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, была введена временная администрация, а затем началась процедура санации. После проблем в банке братья разделили бизнес — Алексею досталась компания «Техносерв», Дмитрию — девелоперские активы. По данным Forbes, в портфеле группы ПСН — 447 тыс. кв. м офисных площадей и гостиница на 118 номеров. От из сдачи в аренду ПСН в прошлом году получил $65 млн.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства у группы ПСН действуют разрешения на строительства 313 тыс кв. м жилья.

Источники РБК на рынке недвижимости не раз сообщали, что группа ПСН продает свои активы — как коммерческую недвижимость, так и жилую. «Предлагаемые на рынке активы ПСН интересны с точки зрения покупки, продажи в жилых проектах застройщика идут стабильно, однако у покупателей безусловно остаются опасения в связи с потенциальными рисками оспаривания сделки из-за неопределенности вокруг персон акционеров и возможных санкций со стороны ЦБ», — говорит источник РБК на московском рынке недвижимости, знакомый с предложениями о продаже активов ПСН.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Дмитрий Ананьев, Банкротство
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