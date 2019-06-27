Британские консультанты намерены обанкротить компанию Дмитрия Ананьева

Группа ПСН Дмитрия Ананьева может лишиться проекта элитного жилого комплекса в Хамовниках стоимостью 1,6 млрд руб. Консалтинговая компания Turner & Townsend планирует обанкротить «дочку» группы, на которую оформлен проект

Дмитрий Ананьев (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Российское представительство британской консалтинговой компании Turner & Townsend ООО «Тернер энд Таунсенд» готовит иск о банкротстве дочерней компании группы ПСН — ООО «Реал Инвест», следует из сообщения Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс). «Реал Инвест» принадлежит участок площадью 0,4 га в Малом Левшинском пер., 7 с историческим особняком в центре Москвы. Здесь группа ПСН планировала построить жилой комплекс класса de luxe площадью 10 тыс. кв.м.

В группе ПСН и в Turner & Townsend отказались от комментариев. «Мы не можем предоставить ответ и комментировать это дело, так как оно не завершено», — сказали в Turner & Townsend.

Turner & Townsend специализируется на консалтинге в области управления проектами и строительством. У компании 80 офисов в 33 странах, в том числе с 2004 года компания работает в России. В сообщении Федресурса указано, что Turner & Townsend имеет установленные решением Арбитражного суда Москвы требования к «Реал Инвест» в размере 4,7 млн руб.

Turner & Townsend подала в суд на «дочку» группы ПСН из-за долга по договору 2017 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Компания за 11,8 млн руб. должна была организовать конкурс по выбору генерального подрядчика, управлять проектом до начала работ генподрядчика и т.д. по заказу «Реал Инвест». Работы были частично выполнены, а в 2018-м инвестор приостановил договор и не принял у консультантов часть работ. По оценке Turner & Townsend заказчик остался должен 4,7 млн руб. Хотя представитель «Реал Инвест» в суде указывал, что компания отказалась от исполнения договора по причине ненадлежащего исполнения обязательств, суд полностью встал на сторону истца и в первой инстанции, и в апелляционной.

В случае признания «Реал Инвест» банкротом все имущество компании будет распродано, в том числе земля и объекты недвижимости, говорит партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. «Альтернативой может стать привлечение финансирования на погашение долгов от собственников компании-должника, внешних инвесторов либо изыскание внутренних резервов, в том числе путем реструктуризации бизнеса», — уточнил Журавчак.