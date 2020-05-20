ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. Пока через сервис можно оформить только потребительский кредит или ипотеку.
«Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов», — поясняется в сообщении регулятора. Получить такую информацию банки и страховщики смогут только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.
Сервис запущен в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан. Как следует из соответствующего постановления правительства о проведении эксперимента, он должен был продлиться с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года, но его запуск был отложен почти на год. По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, сервис именно сейчас востребован и гражданами, и банками, так как в условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, тогда как потребность в банковских услугах сохраняется.
Законопроект о цифровом профиле был внесен в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов. Он вводит понятие единого цифрового профиля граждан — платформе, на которой будут собраны различные сведение о россиянах, а также дает определения дистанционной идентификации и аутентификации. Документ предполагает создание единого требования к универсальной цифровой подписи. Реализация проекта предусмотрена в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Основной платформой для идентификации в «цифровом профиле» является единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.
В январе депутаты Госдумы раскритиковали законопроект. Думский комитет по госстроительству не устроило, что в документе не определен собственник или оператор цифрового профиля, имеющий право распоряжаться сведениями. В законопроекте также не указано, как будут защищаться персональные данные граждан, и не прописана ответственность за несанкционированное использование данных. Кроме того, неясно, как будет работать механизм обратимости сделок, которые совершены без ведома владельца цифровой подписи, и не указаны затраты на разработку и внедрение необходимого программного обеспечения, обращали внимание парламентарии.