ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

ЦБ и Минкомсвязи на фоне пандемии запустили сервис по дистанционному оформлению кредитов и ипотеки через портал госуслуг. Пока эта возможность доступна клиентам шести банков, в том числе Сбербанка, но список будет расширяться

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Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. Пока через сервис можно оформить только потребительский кредит или ипотеку.

«Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов», — поясняется в сообщении регулятора. Получить такую информацию банки и страховщики смогут только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

Сервис запущен в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан. Как следует из соответствующего постановления правительства о проведении эксперимента, он должен был продлиться с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года, но его запуск был отложен почти на год. По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, сервис именно сейчас востребован и гражданами, и банками, так как в условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, тогда как потребность в банковских услугах сохраняется.