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ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

ЦБ и Минкомсвязи на фоне пандемии запустили сервис по дистанционному оформлению кредитов и ипотеки через портал госуслуг. Пока эта возможность доступна клиентам шести банков, в том числе Сбербанка, но список будет расширяться
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. Пока через сервис можно оформить только потребительский кредит или ипотеку.

«Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов», — поясняется в сообщении регулятора. Получить такую информацию банки и страховщики смогут только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сервис запущен в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан. Как следует из соответствующего постановления правительства о проведении эксперимента, он должен был продлиться с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года, но его запуск был отложен почти на год. По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, сервис именно сейчас востребован и гражданами, и банками, так как в условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, тогда как потребность в банковских услугах сохраняется.

Законопроект о цифровом профиле был внесен в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов. Он вводит понятие единого цифрового профиля граждан — платформе, на которой будут собраны различные сведение о россиянах, а также дает определения дистанционной идентификации и аутентификации. Документ предполагает создание единого требования к универсальной цифровой подписи. Реализация проекта предусмотрена в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Основной платформой для идентификации в «цифровом профиле» является единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.

В январе депутаты Госдумы раскритиковали законопроект. Думский комитет по госстроительству не устроило, что в документе не определен собственник или оператор цифрового профиля, имеющий право распоряжаться сведениями. В законопроекте также не указано, как будут защищаться персональные данные граждан, и не прописана ответственность за несанкционированное использование данных. Кроме того, неясно, как будет работать механизм обратимости сделок, которые совершены без ведома владельца цифровой подписи, и не указаны затраты на разработку и внедрение необходимого программного обеспечения, обращали внимание парламентарии.

Как работает новый сервис

В эксперименте ЦБ и Минкомсвязи участвуют 20 банков и четыре страховые компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф», Газпромбанк, Росбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк и другие, следует из постановления. Сейчас получить кредит через госуслуги уже могут клиенты шести кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора. Как указал представитель ассоциации «ФинТех», которая участвовала в разработке проекта, — это Сбербанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк, «Ак Барс» и РНКБ. Для получения потребительского кредита или ипотеки надо заполнить анкету в личном кабинете портала госуслуг. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями — в частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС и Минтруда, а также сведениями из БКИ (бюро кредитных историй), указали в ЦБ, добавив, что проект соответствующего нормативного акта проходит согласование с заинтересованными госорганами.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сбербанк на первом этапе запустил оформление ипотеки для пользователей его онлайн-площадки «ДомКлик», рассказал представитель банка. «Это позволит клиенту не предоставлять в банк часть бумажных документов, а банк получит подтвержденные данные из государственных органов», — уточнил он.

«Уже сейчас новые и действующие клиенты, заполняя заявку на получение кредита на сайте Райффайзенбанка, могут авторизоваться через госуслуги и поделиться данными с банком: соответствующие поля будут заполнены автоматически. Клиент может повысить вероятность одобрения кредита, подтвердив свой доход с помощью автоматически сформированной выписки из ПФР», — добавляет представитель Райффайзенбанка. По его словам, сейчас сервис объединяет 21 тип сведений, в ближайшее время их количество вырастет до 57.

Банк «Ак Барс» предоставил услугу для действующих клиентов, которые хотят оформить потребительский кредит. «На сайте банка [клиентам] не нужно вручную заполнять данные в анкете. Они загрузятся автоматически с помощью учетной записи на портале госуслуг после того, как клиент разрешит банку доступ к своему цифровому профилю», — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

РБК направил запрос другим банкам — участникам проекта.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Анастасия Скрынникова
Теги: Банк России, банки
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