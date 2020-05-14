Власти разработали памятку о правилах кредитных каникул в период эпидемии

Роспотребнадзор и эксперты Минфина для повышении финансовой грамотности населения разработали памятку об особенностях кредитных каникул в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В документе говорится, что кредитные каникулы — это льготный период кредитования, когда можно не выплачивать или уменьшить ежемесячные платежи без штрафов. Несмотря на это, данные о подобных каникулах попадут в кредитную историю. Их использование не снизит кредитный рейтинг заемщика, но будет учитываться при оценке его надежности.

В памятке также указано, что кредитные каникулы не предусматривают «прощение долгов». Платежи переносятся на другое время, а начисленные за льготный период проценты также нужно будет оплатить.

По ипотеке проценты будут начисляться по ставке, указанной в договоре, а по другим кредитам — две трети от среднерыночной ставки на дату подачи заявления. Кредитные каникулы не являются аналогом ипотечных каникул, так как для них действуют иные основания, предусмотренные законом об ипотечных каникулах, разъясняет документ.