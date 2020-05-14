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Власти разработали памятку о правилах кредитных каникул в период эпидемии

Роспотребнадзор и эксперты Минфина для повышении финансовой грамотности населения разработали памятку об особенностях кредитных каникул в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В документе говорится, что кредитные каникулы — это льготный период кредитования, когда можно не выплачивать или уменьшить ежемесячные платежи без штрафов. Несмотря на это, данные о подобных каникулах попадут в кредитную историю. Их использование не снизит кредитный рейтинг заемщика, но будет учитываться при оценке его надежности.

В памятке также указано, что кредитные каникулы не предусматривают «прощение долгов». Платежи переносятся на другое время, а начисленные за льготный период проценты также нужно будет оплатить.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

По ипотеке проценты будут начисляться по ставке, указанной в договоре, а по другим кредитам — две трети от среднерыночной ставки на дату подачи заявления. Кредитные каникулы не являются аналогом ипотечных каникул, так как для них действуют иные основания, предусмотренные законом об ипотечных каникулах, разъясняет документ.

Длительность льготного периода определяет заемщик, она может составлять от одного до шести месяцев. Требование о кредитных каникулах необходимо подать кредитору не позднее 30 сентября текущего года.

Требования к заемщику:

  • Совокупный доход за предыдущий месяц снизился более чем на 30%. В него нужно включать не только зарплату, но и материальную помощь, оплачиваемые больничные и другие выплаты.
  • Кредитный договор оформлен до 3 апреля
  • Заемщик не находится на ипотечных каникулах к моменту подачи заявления
  • Сумма кредита должна быть меньше установленного законом лимита. При этом лимит ипотечного кредита для Москвы составляет 4,5 млн руб., в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Дальневосточного федерального округа — 3 млн руб., а в остальных регионах — 2 млн руб. Размер потребительского кредита должен быть меньше 250 тыс. руб., автомобильного — менее 600 тыс. руб., долга по кредитной карте — меньше 100 тыс. руб. для всех регионов.

Заемщик должен обратиться к кредитору письменно, по телефону или через сайт. Кредитор должен рассмотреть заявление и принять решение в течение пяти дней. В памятке отмечается, что если ответа нет в течение десяти дней, то заемщик автоматически получает кредитные каникулы. Льготный период начинается не позже, чем через 30 дней после подачи заявления для ипотечного кредита, а для автокредита, потребительского займа и кредитной карты — не позже 14 дней.

После завершения каникул кредитный договор продолжает действовать на прежних условиях, а накопившаяся за время каникул задолженность погашается после выплат по графику.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, Минфин, памятка, кредит, коронавирус
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