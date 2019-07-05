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Технологии и медиа ,  
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В Госдуму внесли законопроект о «цифровом профиле»

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который вводит понятие единого цифрового профиля граждан. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, документ законодательно определяет такие понятия как дистанционная идентификация и аутентификация, а также вводит правовой институт цифрового профиля, где будут собраны личные сведения россиян. Законопроект также предусматривает, что правительство получит право определять порядок использования сведений из цифрового профиля.

Технологии и медиа
Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»

Кроме того, документ предполагает создание единого требования к универсальной цифровой подписи.

В начале мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказывал РБК о подготовке законопроекта. Он направлен на создание правового института электронного удостоверения личности и определяет подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации граждан. Турчак отмечал, что инициатива создана в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Теги: законопроект, Госдума, профиль
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