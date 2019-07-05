В Госдуму внесли законопроект о «цифровом профиле»

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который вводит понятие единого цифрового профиля граждан. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, документ законодательно определяет такие понятия как дистанционная идентификация и аутентификация, а также вводит правовой институт цифрового профиля, где будут собраны личные сведения россиян. Законопроект также предусматривает, что правительство получит право определять порядок использования сведений из цифрового профиля.

Кроме того, документ предполагает создание единого требования к универсальной цифровой подписи.

В начале мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказывал РБК о подготовке законопроекта. Он направлен на создание правового института электронного удостоверения личности и определяет подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации граждан. Турчак отмечал, что инициатива создана в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».