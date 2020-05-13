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Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

В условиях кризиса банки стали ориентироваться на клиентов с хорошей кредитной историей и отказывать людям из пострадавших отраслей

Банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам в условиях кризиса. В Национальном бюро кредитных история (НБКИ) указывают, что в апреле гражданам одобряли лишь около 20% заявок на кредит, что является минимальным показателем с 2017 года, когда эксперты начали вести соответствующую статистику.

Как сообщает «Коммерсантъ», больше всего уровень одобрения упал в сегменте потребительского кредитования: по итогам апреля он составил лишь 19,6% по сравнению с мартом. В сегменте автокредитования этот показатель составил 26,6%.

По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. Если годом ранее банки давали согласие на заем 19% таких людей, то в этом апреле кредит получили лишь 12%. При этом заявителям с надежной репутацией получить деньги стало проще: за последний месяц кредит одобрили 79% заемщиков из верхнего диапазона против 63% годом ранее.

Спрос на кредиты перешел к росту после провала из-за самоизоляции
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Как отметил руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ E&Y Геннадий Шинин, одобрение заявки на кредит в условиях кризиса зависит от ряда факторов. Например, некоторые банки приостанавливают рассмотрение заявок от граждан, которые работают в пострадавших отраслях, другие увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы. При этом Шинин предполагает, что одновременно с восстановлением деловой активности и доходов населения процент одобрений будет понемногу набирать обороты.

Как ранее писал РБК, спрос заемщиков на новые кредиты, который резко упал после введения режима самоизоляции (до 50,3% с 30 марта по 5 апреля), к середине апреля начал восстанавливаться. Так, общее количество заявок на ссуды, поданных в период с 13 по 19 апреля, составило 60,7% относительно результатов третьей недели марта.

Автор: Артем Филипенок
Теги: кредиты, банки
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