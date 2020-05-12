Сбербанк заметил падение расходов россиян на услуги до уровня 2007 года
Объем расходов населения России на товары и услуги в апреле сократился по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 26,2%, следует из поступившего в РБК отчета Сбербанка. Розничный товарооборот снизился на 13,2%, опустившись до уровня 2016 года, а сумма расходов на услуги — сразу на 57,7%, что сопоставимо со значениями 2007 года.
В отчете отмечается, что сильнее всего в апреле на фоне закрытия границ, остановки работы большинства заведений общепита и других ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россияне сократили расходы на оплату:
- услуг турагентств — на 97,9%;
- проживания в гостиницах — на 96,3%;
- авиабилетов — на 94,9%;
- услуг салонов красоты, массажных и спа-салонов — на 86,3%;
- аренды автомобилей — на 81,9%;
- парковки и гаражей — на 81,5%;
- занятий спортом — на 80,8%;
- развлечений — на 72%
- питания в кафе, барах, ресторанах — на 69,2%.
Единственной категорией, в которой расходы выросли, в отчете названы телекоммуникационные услуги, на них россияне в апреле 2020 года потратили на 14,3% больше, чем годом ранее.