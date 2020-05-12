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Сбербанк заметил падение расходов россиян на услуги до уровня 2007 года

Единственной категорией, в которой расходы населения на услуги выросли, стала телекоммуникация, на которую россияне в апреле 2020 года потратили на 14,3% больше, чем годом ранее
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Объем расходов населения России на товары и услуги в апреле сократился по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 26,2%, следует из поступившего в РБК отчета Сбербанка. Розничный товарооборот снизился на 13,2%, опустившись до уровня 2016 года, а сумма расходов на услуги — сразу на 57,7%, что сопоставимо со значениями 2007 года.

В отчете отмечается, что сильнее всего в апреле на фоне закрытия границ, остановки работы большинства заведений общепита и других ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россияне сократили расходы на оплату:

  • услуг турагентств — на 97,9%;
  • проживания в гостиницах — на 96,3%;
  • авиабилетов — на 94,9%;
  • услуг салонов красоты, массажных и спа-салонов — на 86,3%;
  • аренды автомобилей — на 81,9%;
  • парковки и гаражей — на 81,5%;
  • занятий спортом — на 80,8%;
  • развлечений — на 72%
  • питания в кафе, барах, ресторанах — на 69,2%.

Единственной категорией, в которой расходы выросли, в отчете названы телекоммуникационные услуги, на них россияне в апреле 2020 года потратили на 14,3% больше, чем годом ранее.

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Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Наибольшее сокращение расходов на товары в апреле зафиксировано в таких категориях, как «Ювелирные изделия» (минус 90,4%), «Одежда, обувь и аксессуары» (минус 74%), «Товары для красоты и здоровья» (минус 60,5%), «Цветы и подарки» (минус 56,4%) и «Мебель и предметы интерьера» (минус 53,4%). В то же время россияне увеличили траты на покупки в продуктовых магазинах (+5,9%) и товары из универсальных магазинов (+7,1%), покупку цифровых товаров (+22,8%) и спиртного (+18,5%).

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Однако в последнюю неделю, с 4 по 10 мая, темпы роста расходов и в этих категориях снизились, компенсируя всплеск спроса в преддверии майских праздников, который авторы отчета связывают с подготовкой к выезду на дачу. Например, расходы на покупки в продуктовых магазинах за неделю с 4 по 10 мая увеличились в годовом исчислении на 3,8%, а за предыдущую неделю — на 12,4%, а расходы на алкоголь из специализированных торговых точек — на 12,3 и 22,8% соответственно.

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«В последние три недели уровень трат стабилизировался на уровнях выше минимумов апреля, однако об устойчивом восстановлении говорить преждевременно. Дальнейшая динамика спроса в значительной степени зависит от ожиданий населения относительно будущих доходов», — говорится в отчете.

Абсолютным лидером по приросту относительно 2019 года остается сегмент «Универсальные магазины», куда переместились покупки одежды, обуви, парфюмерии и других товаров, которые ранее приобретались в основном в офлайновых точках. По итогам апреля расходы в этой категории выросли в годовом исчислении на 7,1%, на неделе с 27 апреля по 3 мая — на 86,6%, а с 4 по 10 мая — на 70,9%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, потребительские расходы, самоизоляция
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