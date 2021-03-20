Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан

По мнению бизнесмена, решение регулятора повысить ключевую ставку впервые с 2018 года преследует политические цели, в частности, «похоронить молодое правительство технократов Мишустина»

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, назвав его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний»

По его мнению, оно преследует не экономические, а политические цели. Дерипаска считает, что Банк России «решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу» (выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. — РБК). Бизнесмен связывает это с отсутствием роста доходов беднейших россиян на фоне восстановления мировой экономики.

Дерипаска заявил также, что действия ЦБ привели к отставке предыдущего, «достаточно либерального» правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Правительство не сможет ничего добиться, пока денежно-кредитная политика регулятора не изменится, заявил бизнесмен. «И западные «партнеры», как на вчерашней брошке главы ЦБ, не преминут воспользоваться ситуацией и еще сильнее подлить масло в огонь социального недовольства, бодря оппозицию», — написал он.