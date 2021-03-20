Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Извержение вулкана в Исландия. Фоторепортаж Общество, 13:22  «Монако» снял с Головина запрет на участие в матче сборной России Спорт, 13:08 Зеленский продлил санкции против Сбербанка и «Проминвестбанка» Политика, 12:57 В ЦБ предложили создать «конвейер» для поддержки компаний перед IPO Финансы, 12:51 На северо-востоке Японии после землетрясения образовалось цунами Общество, 12:48 Чем заняться дома: супергерои и Лана Дель Рей Стиль, 12:44 Норвежский лыжник Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Спорт, 12:39 Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан Финансы, 12:32 Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе Общество, 12:27 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 12:12 Володин назвал «умное голосование» несодержательным проектом Политика, 12:09 Китай посоветовал США заниматься своей демократией Политика, 12:03 Профессиональный взор в будущее: что такое форсайт и как им пользоваться Футурология, 12:00  Портфель гуру: в какие акции верит «самый успешный управляющий» Рэй Далио Инвестиции, 12:00
Финансы ,  
0 

Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан

По мнению бизнесмена, решение регулятора повысить ключевую ставку впервые с 2018 года преследует политические цели, в частности, «похоронить молодое правительство технократов Мишустина»
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, назвав его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний»

По его мнению, оно преследует не экономические, а политические цели. Дерипаска считает, что Банк России «решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу» (выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. — РБК). Бизнесмен связывает это с отсутствием роста доходов беднейших россиян на фоне восстановления мировой экономики.

Дерипаска заявил также, что действия ЦБ привели к отставке предыдущего, «достаточно либерального» правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Правительство не сможет ничего добиться, пока денежно-кредитная политика регулятора не изменится, заявил бизнесмен. «И западные «партнеры», как на вчерашней брошке главы ЦБ, не преминут воспользоваться ситуацией и еще сильнее подлить масло в огонь социального недовольства, бодря оппозицию», — написал он.

Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Финансы
Эльвира Набиуллина

Доходы в России снижаются несколько лет подряд, продолжил бизнесмен в другом посте. По его словам, инфляцию, вызванную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть ростом предложения российских товаров и услуг, развитием внутреннего туризма, снижением цен на железнодорожные и авиабилеты и созданием конкурентной среды для снижения цен на коммунальные услуги. «Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3-4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%?» — задался вопросом Дерипаска.

ЦБ накануне принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых. На пресс-конференцию, которая состоялась по итогам заседания, глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в виде ястреба.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»

До заседания 19 марта регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 4,25%. Его решение стало неожиданностью для рынка, ожидавшего, что ЦБ оставит ставку неизменной. Опрошенные РБК экономисты ранее оценивали вероятность быстрого повышения ключевой ставки как незначительную, полагая, что совет директоров Банка России скорее сохранит ставку на текущем уровне и даст сигнал о будущем ужесточении денежно-кредитной политики.

В этот раз ЦБ признал, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8% годовых). Вместе с тем, по его данным, восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», ожидания по внешнему спросу также улучшаются. Как считает Банк России, это говорит о том, что «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных». После решения регулятора банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк и Альфа-банк, допустили, что могут повысить ставки по вкладам и кредитам.

Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Дерипаска ранее не раз критиковал действия Центробанка. В марте 2020 года, комментируя решение регулятора сохранить ставку на уровне 6%, несмотря на отклонения от базового прогноза, бизнесмен заявил, что ЦБ «прямиком из космоса пробил дно в своем болотце». Он счел, что Банк России неверно оценил ситуацию в экономике страны и не принял мер, необходимых в условиях кризиса.

Несколько месяцев позже он предложил Центробанку, который снизил ставку до 4,25%, прекратить «ритуальные танцы с бубнами» и перейти к публикации банковских ставок отдельно для каждого сектора экономики.

Автор
Наталия Анисимова
Олег Дерипаска Центробанк ключевая ставка
Материалы по теме
Дерипаска предложил ЦБ прекратить «танцы с бубном»
Финансы
Набиуллина надела на пресс-конференцию ЦБ брошку в виде ястреба
Экономика
Банки допустили рост ставок по кредитам и вкладам после решения ЦБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter