Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан

Доходы в России снижаются несколько лет подряд, продолжил бизнесмен в другом посте. По его словам, инфляцию, вызванную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть ростом предложения российских товаров и услуг, развитием внутреннего туризма, снижением цен на железнодорожные и авиабилеты и созданием конкурентной среды для снижения цен на коммунальные услуги. «Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3-4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%?» — задался вопросом Дерипаска.
ЦБ накануне принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых. На пресс-конференцию, которая состоялась по итогам заседания, глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в виде ястреба.
До заседания 19 марта регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 4,25%. Его решение стало неожиданностью для рынка, ожидавшего, что ЦБ оставит ставку неизменной. Опрошенные РБК экономисты ранее оценивали вероятность быстрого повышения ключевой ставки как незначительную, полагая, что совет директоров Банка России скорее сохранит ставку на текущем уровне и даст сигнал о будущем ужесточении денежно-кредитной политики.
В этот раз ЦБ признал, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8% годовых). Вместе с тем, по его данным, восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», ожидания по внешнему спросу также улучшаются. Как считает Банк России, это говорит о том, что «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных». После решения регулятора банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк и Альфа-банк, допустили, что могут повысить ставки по вкладам и кредитам.
Дерипаска ранее не раз критиковал действия Центробанка. В марте 2020 года, комментируя решение регулятора сохранить ставку на уровне 6%, несмотря на отклонения от базового прогноза, бизнесмен заявил, что ЦБ «прямиком из космоса пробил дно в своем болотце». Он счел, что Банк России неверно оценил ситуацию в экономике страны и не принял мер, необходимых в условиях кризиса.
Несколько месяцев позже он предложил Центробанку, который снизил ставку до 4,25%, прекратить «ритуальные танцы с бубнами» и перейти к публикации банковских ставок отдельно для каждого сектора экономики.