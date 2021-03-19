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Экономика ,  
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Набиуллина надела на пресс-конференцию ЦБ брошку в виде ястреба

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: cbr.ru)

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ с брошью в виде ястреба. Трансляция мероприятия идет в прямом эфире РБК.

Во время заседания ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых.

Опрошенные РБК экономисты ранее оценивали вероятность быстрого повышения ключевой ставки как незначительную, полагая, что совет директоров Банка России скорее сохранит ставку на текущем уровне и даст сигнал о будущем ужесточении денежно-кредитной политики. Несколько экспертов допустили незначительное повышение ставки — с 4,25 до 4,5%.

Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
Фотогалерея 

Аксессуары, которые носит глава ЦБ, трактуются рынком как сигналы о будущем кредитно-денежной политики регулятора. «Ястребиная» политика — синоним повышения ставок.

Сама Набиуллина ранее говорила, что выбор брошки имеет символическое значение, однако, по ее словам, публика часто интерпретирует их значение шире, чем она задумывала. По словам главы ЦБ, свою первую брошку с аистом на февральскую пресс-конференцию она надела случайно, а первым аксессуаром «со смыслом» была брошь-неваляшка, которую она надела на заседание ЦБ в конце марта 2020 года, когда в России началась первая волна пандемии.

В феврале этого года во время встречи с членами Ассоциации банков России глава ЦБ прикалывала к пиджаку брошь в виде цветущей зеркальной розы. Во время мероприятия она сообщила об отказе регулятора от практики регуляторных послаблений и выступила против продолжения программы льготной ипотеки, принятой правительством в качестве антикризисной меры.

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брошь регулятор «Банк России» Эльвира Набиуллина
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Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
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