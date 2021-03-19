Набиуллина надела на пресс-конференцию ЦБ брошку в виде ястреба

Эльвира Набиуллина (Фото: cbr.ru)

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ с брошью в виде ястреба. Трансляция мероприятия идет в прямом эфире РБК.

Во время заседания ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых.

Опрошенные РБК экономисты ранее оценивали вероятность быстрого повышения ключевой ставки как незначительную, полагая, что совет директоров Банка России скорее сохранит ставку на текущем уровне и даст сигнал о будущем ужесточении денежно-кредитной политики. Несколько экспертов допустили незначительное повышение ставки — с 4,25 до 4,5%.

Аксессуары, которые носит глава ЦБ, трактуются рынком как сигналы о будущем кредитно-денежной политики регулятора. «Ястребиная» политика — синоним повышения ставок.