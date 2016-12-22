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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Финансы, 08:52
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Речь идет о банке «Риал-Кредит», он входил в пятую сотню кредитных организаций по величине активов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Риал-Кредит». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным Банка России, организация не участвовала в системе страхования вкладов.

По величине активов на 1 октября текущего года «Риал-Кредит» занимал 417 место в банковской системе России.​

Материал дополняется.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Центробанк России , отзыв лицензии
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