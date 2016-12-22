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Центробанк отозвал лицензию у банка из третьей сотни
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Центробанк отозвал лицензию у банка из третьей сотни
Финансы, 03:50
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Центробанк отозвал лицензию у банка из третьей сотни
Банк России лишил лицензии иркутский ВостСибтранскомбанк и назначил в кредитной организации временную администрацию. В ЦБ отметили, что банк проводил «схемные» и непрозрачные сделки
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

​Центробанк в ночь на 19 октября объявил об отзыве лицензии у иркутского ВостСибтранскомбанка, который по величине активов на 1 октября занимал 305 место в банковской системе Российской Федерации.

В сообщении регулятора отмечается, что проблемы банка возникли вследствие незначительного запаса собственных средств и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким качеством кредитного портфеля. В этой связи банк в течение длительного времени проводил «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на поддержание размера капитала и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Помимо это, отмечает ЦБ, кредитная организация проводила «фиктивные» операции с целью сокрытия значительной недостачи средств в кассе и вывода высоколиквидных активов в размере более 130 млн руб. с ущербом для кредиторов и вкладчиков. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, подчеркивает регулятор.

В банке назначена временная администрация, информацию о проводившихся операциях, имеющих признаки уголовных преступлений, регулятор обещает передать в правоохранительные органы. 

Решение об отзыве лицензии последовало после того, как накануне регулятор ввел запрет на проведение ряда операций, проводимых кредитной организацией. Речь, в частности, шла и запрете на привлечение на вклады средств физлиц, открытия банковских счетов физлиц, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, а также осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов (кроме почтовых переводов).

ВостСибтранскомбанк был основан в 1994 году. По данным портала Banki.ru, он является крупнейшим банком в Иркутской области. 
 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Центробанк , лицензия , ЦБ
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