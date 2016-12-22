ЦБ отозвал лицензии у московского и волгоградского банков

Лицензий лишились столичный банк «Флора-Москва» и волгоградский банк КОР за многочисленные нарушения, а также из-за проведения сомнительных операций

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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Акционерный коммерческий банк «КОР» и АО «Коммерческий банк «Флора-Москва». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Согласно данным отчетности по величине активов на 1 сентября АКБ «КОР» занимал 390-е место в банковской системе России.

«В деятельности АО «АКБ «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России <...>. Кроме того, во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

В свою очередь, «Флора-Москва» по величине активов находится на 450-м месте в банковской системе России.

«[КБ] «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием», — заявили в Центробанке.

В пресс-службе подчеркнули, что регулятор неоднократно применял меры воздействия, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, однако руководство не предпринимало каких-либо действий для устранения нарушений. В ЦБ также отметили, что в течение последних 12 месяцев регулятор шесть раз ограничивал КБ «Флора-Москва» в возможности привлекать денежные средства населения.​