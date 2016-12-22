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ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни
Финансы, 08:40
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни
ПИР Банк, как полагают представители регулятора, проводил сомнительные транзитные операции, а также нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов. В банковской системе России кредитная организация занимала 296-е место
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Центробанк лишил лицензии московский ПИР Банк. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора. По размеру активов финансовая организация входила в третью сотню и занимала 296-е место в банковской системе страны.

В поле зрения Банка России ПИР Банк, как указали представители ЦБ, находился на протяжении длительного времени. В деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Помимо этого банк, как полагают в ЦБ, регулярно проводил сомнительные транзитные операции.​ Снижение их объема, как подчеркивается в сообщении Банка России, «происходило исключительно по результатам применения регулятором ограничительных мер» в отношении банка (за последний год регулятор четырежды пытался воздействовать на ПИР Банк, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение им денежных средств населения).

Тем не менее работу внутреннего контроля финансовой организации ЦБ так и не смог признать эффективной.​ «Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников банка намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность его клиентов», — решили в Банке России.

С 12 октября в ПИР Банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банк, как напомнили в ЦБ, является участником системы страхования вкладов.

По информации газеты «Коммерсантъ», именно эта московская кредитная организация стала первым банком, на который в 2018 году была совершена успешная хакерская атака (в ЦБ в прошлом году заверяли, что таких нападений больше не будет). В результате инцидента ПИР Банк, по данным издания, был вынужден на два дня прекратить работу и лишился более 58 млн руб. на корсчете в Центробанке. Глава Сбербанка Герман Греф позже сообщил о том, что, по его данным, ответственность за нападение лежит на группировке Carbanak.

ПИР Банк, согласно материалам на его сайте, начал работу в 1994 году. Крупнейшими клиентами его представители назвали инвестиционную компанию «Манолиум-Трейдинг Лимитед», группу компаний «Форум», ГК «Гольфстрим», компанию «Планета развлечений», а также производителя овощных консервов «Русское поле» («Дядя Ваня»). 

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ЦБ , Лицензия
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