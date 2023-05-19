Банки попросили Минобороны делиться информацией о получателях повесток

Банки не вошли в список тех, кто может проверять, получил ли россиянин электронную повестку, но у них появилась обязанность не давать в долг уклонистам. Без доступа к реестру они опасаются роста жалоб от клиентов, сообщили в НСФР

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Российские банки оказались лишены возможности выполнять нормы недавно принятого закона об электронных повестках (127-ФЗ): по нему участники рынка должны отказывать в получении кредитов уклонистам от призыва, но доступ к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов для них не прописан. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России, с которыми ознакомился РБК.

Подлинность документов подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. По его словам, обращение по той же теме вскоре будет направлено в Министерство цифрового развития, которое отвечает за создание реестра военнообязанных.

В Минобороны и Банке России не ответили на запросы РБК.

Как банков касается закон об электронных повестках 11 апреля Госдума приняла, а 14 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие электронных повесток, а также закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета. Помимо традиционных способов вручения — лично в руки или через работодателя — уведомления о вызове в военкомат и призыве на службу можно будет направить заказным письмом и через портал «Госуслуги». Причем в последнем случае электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина. Как только повестка считается врученной, ее адресату запрещается выезд из России, информация о событии попадает в единый реестр воинского учета. Это база данных, куда сведения о военнообязанных должны будут передавать, в частности, МВД, Федеральная налоговая служба, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинские организации, образовательные учреждения. Она будет создана до конца этого года, заявляли в Минцифры. Одновременно сведения отобразятся в дополнительном реестре направленных повесток. Этот реестр в законе называется общедоступным, но порядок доступа к нему определен только для самих призывников. Ограничение на выезд снимается после явки гражданина в военкомат. Если этого не происходит в течение 20 календарных дней, против призывника вводятся дополнительные ограничения. Одно из них — невозможность получать кредиты и займы. Речь идет о том, что таким гражданам должно быть отказано в заключении кредитного договора или договора займа.

Чего опасаются кредиторы

«То, что к исполнению новых норм будут причастны банки, для всех на рынке было открытием. Это поправки в закон «О воинской обязанности», а не в наш профильный закон «О банках и банковской деятельности». Очень странно, что, устанавливая требование для финорганизаций, ни их самих, ни Банк России к обсуждению не привлекли», — говорит Емелин. По словам председателя НСФР, участники рынка беспокоятся не только о доступе к новым реестрам, но и о том, как корректно отказывать в кредитах таким заемщикам.

«Эти временные ограничения применяются к человеку. Это наш клиент, который, возможно, не ожидает повестки, а значит, и отказов по кредитам. Споры о том, обоснованны ли такие отказы, будут все равно, и жалобы все равно будут, поэтому банкам нужно понимать, что мы должны сказать клиенту, на что сослаться», — поясняет Емелин. Сейчас банки и МФО не обязаны объяснять клиентам причины отказа по кредитным заявкам.

НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер. НСФР предлагает давать банкам доступ к данным из единого реестра в течение 60 секунд и без получения согласия гражданина.

В письмах НСФР также просит разъяснить, как действовать банкам, если на момент подачи кредитной заявки повестки еще не было, а в день заключения договора клиент уже считается уклонистом. По словам Емелина, скорее всего, в этом случае кредиторы должны будут отказать заемщику на финальной стадии.

Он считает, что такой подход не стоит распространять на клиентов, которые обращались за реструктуризацией или рефинансированием кредитов. «На наш взгляд, здесь отказывать заемщикам нельзя, потому что речь, как правило, идет о необходимости поддержать клиента в сложной финансовой ситуации. Даже если требуется заключение нового договора, по своей природе это продолжение обслуживания уже имеющихся обязательств», — поясняет Емелин.

Помимо самого доступа к реестрам кредиторам необходимо получать оттуда достаточно информации для сопоставления данных о потенциальных заемщиках со списком получателей повесток, продолжает Емелин: «Если для Минобороны достаточно ФИО и адреса проживания, то у нас таких совпадений будет огромное количество, поэтому перечень сведений должен быть достаточным для однозначной идентификации. Кроме того, для банков принципиально важна возможность «пакетных» запросов информации по списку клиентов, чтобы автоматически проверять сразу все заявки на кредиты».

Ассоциация банков России (АБР) не получала вопросов от участников рынка по поводу исполнения норм 127-ФЗ, сказал РБК ее вице-президент Алексей Войлуков. Он уточнил, что АБР ждет принятия дополнительных нормативных актов, регламентирующих работу новых реестров. В Ассоциации российских банков отказались от комментариев. В саморегулируемой организации «МиР», в которую входят крупнейшие МФО, сообщили, что вопросы от компаний поступают и объединение «ждет пояснений от регуляторов».

Что об этом думают эксперты

Потребность банков иметь доступ к данным о военнообязанных и врученных повестках очевидна, говорит эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Но он видит и минусы в том, чтобы значительно расширять число пользователей новой системы. «В конечном итоге может получиться, что широкий доступ к реестру появится у всего кредитного рынка, а это, в свою очередь, может вызвать определенные сложности и определенные риски, касающиеся утечки информации», — объясняет эксперт.

Алексеев добавляет, что о правовых рисках для банков несоблюдения норм 127-ФЗ говорить еще рано — пока нет понимания, какую ответственность должны будут нести кредиторы, если дадут в долг клиенту-уклонисту.

В обратных ситуациях — при отказе в кредите — правовые риски есть, но для банков будут незначительными, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Необоснованность отказа в предоставлении ссуд с высокой вероятностью не станет причиной подачи массовых исков, так как потенциальные или действующие клиенты банков, имея подобные сложности с исполнением требования законодательства, не будут стремиться привлекать к себе какое-либо внимание». По его словам, возможные ограничения в целом могут ухудшить положение заемщиков. «Это дополнительный стимул в развитии рынка серого сегмента кредитования», — допускает эксперт.

Для банков важно видеть не только факт введения временных ограничений в отношении гражданина, но и факт отмены, замечает Алексеев. «Отдельный вопрос: как будут реагировать кредитные организации на ситуацию, когда человеку выносилась такая мера, а спустя время снималась с него. Повышен ли риск того, что человека внесут в этот временный реестр повторно? Возрастает ли риск выдачи кредита для такого потенциального клиента?» — рассуждает собеседник РБК. Ограничения для уклонистов от воинского призыва «подтачивают желание банков в принципе кредитовать мужское население страны», допускает он.