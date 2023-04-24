ЦБ раскрыл, как заемщик может получить послабления сразу по всем кредитам

Банк России опубликовал рекомендации по комплексному урегулированию проблемных долгов физлиц. Речь идет о ситуациях, когда заемщик может получить отсрочки по всем имеющимся кредитам

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Российские заемщики, имеющие одновременно несколько кредитов, получат право на комплексную реструктуризацию долгов сразу от всех кредиторов. Стандарт с описанием процедуры и рекомендации для банков по ее проведению выпустил ЦБ (.pdf). Ранее РБК писал о планах Банка России выпустить такой документ для упрощения и синхронизации работы кредиторов с проблемными долгами россиян.

Рекомендациями могут пользоваться не только банки, но и микрофинансовые организации и коллекторы, говорил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.

Речь идет о ситуациях, когда заемщик испытывает финансовые трудности и хочет получить реструктуризацию по имеющимся кредитам. В этом случае его кредиторы могут заключить с клиентом соглашение о «комплексном урегулировании задолженности».

Кто и когда может рассчитывать на послабления от всех кредиторов

Как следует из документа ЦБ, за комплексной реструктуризацией могут обращаться физические лица с любыми кредитами, кроме тех, что были взяты на предпринимательские цели — то есть с потребительскими ссудами, задолженностью по кредитным картам или ипотекой. Запросить кредиторов о послаблениях клиент может практически на любом этапе просрочки или взыскания долга, даже в случае, когда есть решение суда о его банкротстве и реализации имущества.

Реструктуризация может быть предоставлена, если заемщик или его созаемщик по кредиту оказался в «трудной жизненной ситуации». К таким относятся:

временная нетрудоспособность продолжительностью более двух месяцев;

снижение среднемесячного дохода более чем на 30%;

призыв на срочную военную службу;

смерть одного из заемщиков и получение долгов в наследство;

декрет или отпуск по уходу за ребенком.

Эти обстоятельства заемщики должны подтверждать документами. Кредиторы вправе и самостоятельно вводить другие критерии наступления трудной жизненной ситуации, говорится в документе. Речь идет, в том числе, о пороговых значениях среднемесячного дохода, которые будут свидетельствовать о невозможности погашения обязательств должником.

Как следует из документа, задолженность по кредитам может быть урегулирована разными способами, такими как:

отсрочка по погашению основного долга и процентов с одновременным увеличением срока кредита и снижением платежа по нему;

изменение даты платежа;

полная или частичная отмена начисленных неустоек;

списание долга при уплате клиентом отступных;

реализация заложенного по кредиту имущества или замена залога.

Кредиторы могут комбинировать эти подходы, в том числе применять их к обязательствам, по которым еще нет просрочки. Если клиент получает послабление, он не теряет права на получение господдержки или социальных пособий. Если заемщик нарушает условия реструктуризации, у кредиторов остается право взыскать задолженность по исполнительной надписи нотариуса, то есть без суда.

Как получить такие послабления

Заемщик может обратиться к кредитору за реструктуризацией и упомянуть в заявлении, что ему необходимы послабления и по другим обязательствам, перечислив остальных кредиторов. В этом случае первый банк должен уведомить остальных о таком желании клиента, и он же становится «оператором» реструктуризации. Таковым также может стать основной кредитор (по сумме долга), тот, кто выдал больше кредитов, банк, выдавший ипотеку, или тот, кого выберет сам заемщик.

Для принятия решения о том, готовы ли они давать реструктуризацию, кредиторам дается до 30 рабочих дней с даты подачи заявки. Этот срок может быть увеличен один раз, не более чем на 20 дней. Пока общее решение по обращению должника не принято, кредиторы не могут продолжать взыскание долгов. Если заявка заемщика одобряется, то кредиторы заключают дополнительные соглашения с ним для реструктуризации обязательств. Если просьба отклонена, клиент имеет право на повторное обращение, в том числе только к одному кредитору.