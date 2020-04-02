Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

На этой неделе спрос на снятие наличных в офисах банка рухнул на 70%, а в банкоматах уменьшился почти на 30%

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Спрос на операции с наличными деньгами, причем как с рублями, так и с иностранной валютой, в Сбербанке упал ниже обычного уровня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

В первой половине этой недели объем снятия наличных рублей существенно упал: при снятии в офисах снижение составило 70%, а в банкоматах — 28%.

Продажа долларов США и их выдача с вкладов клиентов снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что в первую очередь такие показатели говорят о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности. «Никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными», — пояснил он.