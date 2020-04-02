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Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

На этой неделе спрос на снятие наличных в офисах банка рухнул на 70%, а в банкоматах уменьшился почти на 30%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Спрос на операции с наличными деньгами, причем как с рублями, так и с иностранной валютой, в Сбербанке упал ниже обычного уровня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

В первой половине этой недели объем снятия наличных рублей существенно упал: при снятии в офисах снижение составило 70%, а в банкоматах — 28%.

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что в первую очередь такие показатели говорят о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности. «Никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными», — пояснил он.

Также, по мнению топ-менеджера, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют соответствующим рекомендациям. По его словам, клиенты активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, где также можно покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни других финансовых операций, не покидая свой дом.

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После мартовского обвала цен на нефть, который был связан с пандемией коронавируса COVID-19 и развалом сделки ОПЕК+, курс доллара и евро вырос. При этом в Сбербанке повышенного спроса со стороны клиентов на проведение валютно-обменных операций не зафиксировали. Об этом также заявили представители ВТБ и Росбанка.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сбербанк, наличные
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