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И.о. главы «Сбербанк Капитала» ушел из компании Финансы, 08:00
Финансы ,  
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И.о. главы «Сбербанк Капитала» ушел из компании

И.о. главы «Сбербанк Капитала» Ваган Гаспарян ушел из компании
Исполняющий обязанности главы «Сбербанк Капитала» Ваган Гаспарян ушел в отставку. Он проработал в этой должности почти три года после перехода бывшего главы Ашота Хачатурянца в «Евроцемент»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Исполняющий обязанности генерального директора «Сбербанк Капитала» Ваган Гаспарян ушел в отставку. Он занимал эту должность с начала 2020 года. Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству «Сбербанк Капитала», информацию подтвердил собеседник, близкий к Сбербанку.

Источник, близкий к Сбербанку, говорит, что Гаспарян покинул должность по собственной инициативе. В течение трех лет работы Гаспарян так и не был утвержден в качестве гендиректора, оставаясь исполняющим обязанности, обращает внимание второй источник. Пресс-служба банка не ответила на запрос РБК.

Гаспарян был назначен и.о. гендиректора «Сбербанк Капитала» после перехода бывшего главы компании Ашота Хачатурянца на должность президента крупнейшего производителя цемента «Евроцемент груп». Хачатурянц возглавлял «Сбербанк Капитал» с момента его основания в 2008 году, Гаспарян работал его заместителем.

Как отмечается на сайте «Сбербанк Капитала», «в условиях финансового кризиса значительное количество крупных корпоративных заемщиков вынуждены искать компромиссы с кредиторами, что дает возможность банкам участвовать в акционерном капитале». К основным направлениям деятельности компании относятся управление активами, финансово-консультационная деятельность в области конвертации долгов в активы, реструктуризация задолженности, покупка/продажа активов, финансовое структурирование, а также осуществление прямых инвестиций, включая создание новых и покупку существующих бизнесов в целях дальнейшего управления ими и наращивания стоимости.

Сейчас в портфеле действующих проектов «Сбербанк Капитала» — жилой комплекс «Царев сад» в центре Москвы, гостиницы Verba (4 звезды) и Uzala (5 звезд) в Хабаровске, а также фармацевтический завод «Фарма Капитал» в Санкт-Петербурге.

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В 2022 году Сбербанк, попавший под западные санкции на фоне спецоперации на Украине, покинули сразу несколько топ-менеджеров. Сразу после начала конфликта 25 февраля Сбербанк досрочно покинул первый зампред Лев Хасис, отвечавший за строительство экосистемы и планировавший работать до июня, а затем возглавить холдинг «Сбера» в сфере электронной коммерции. На следующий день стало известно об уходе исполнительного вице-президента Давида Рафоловского. В мае банк покинули зампреды правления Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова, руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент, куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина, в сентябре — зампредседателя правления Белла Златкис.

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