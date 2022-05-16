Старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов ушел с должности
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов покинул пост. Об этом первым сообщил Reuters, РБК подтвердили информацию в банке.
«Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах», — добавили в пресс-службе банка.
Источник, близкий к Сбербанку, сообщил, что Шеметов был в длительном отпуске с конца марта или начала апреля.
Шеметов пришел в Сбербанк в 2016 году. До этого он работал на Московской бирже и в компании «Атон». В банке он занял должность вице-президента и директора департамента глобальных рынков.
В ноябре 2020 года был назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Под его кураторством оказались направления глобальных рынков, депозитарий, работа с ключевыми клиентами и инвестиционный бизнес.
Шеметов также возглавлял SberCIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, который фокусировался на корпоративном кредитовании, оказании инвестиционно-банковских услуг, операциях с ценными бумагами, собственных инвестициях.
Шеметов — не первый член высшего руководства Сбербанка, покинувший компанию после начала военной операции на Украине и введения против банка западных санкций. 25 февраля стало известно, что первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил досрочно сложить свои полномочия (ранее планировалось, что он уйдет 1 июня). По словам источников РБК, первый зампредправления сообщил сотрудникам подразделения электронной коммерции, которое развивал, об уходе 21 февраля.
Планировалось, что он продолжит сотрудничество со Сбербанком как консультант, а также станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, который создает банк. В апреле «Ведомости» сообщили, что Хасис уехал в США.
На следующий день после сообщений об уходе Хасиса РБК узнал об увольнении исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Давида Рафаловского. В 2019 году под его руководством был создан самый мощный на тот момент в России суперкомпьютер Christofari.