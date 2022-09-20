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Златкис спустя 18 лет ушла с поста зампредправления «Сбера»

Златкис уволилась по собственному желанию. В мае она по своей инициативе покинула наблюдательный совет Московской биржи, а в июне сообщалось об ее уходе из наблюдательного совета Сбербанка
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Белла Златкис
Белла Златкис (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Зампредседателя правления Сбербанка Белла Златкис покинула пост, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Наблюдательный совет Сбербанка удовлетворил просьбу о выходе из состава правления по собственному желанию заместителя председателя правления Сбербанка Беллы Златкис», — отметили в пресс-службе.

Златкис работала на посту зампреда правления банка 18 лет, она объяснила решение уйти тем, что «пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров».

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8 мая США ввели против Златкис санкции.

16 мая она до истечения полномочий покинула наблюдательный совет Московской биржи; сообщалось, что Златкис сделала это также по собственному желанию. Она входила в наблюдательный совет биржи с 2005 года. О ее будущем уходе с этой должности стало известно в конце марта 2022-го, когда совет утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании по выборам нового состава. Златкис в этом списке не было.

В начале июня сообщалось, что она может покинуть наблюдательный совет Сбербанка, предполагалось, что ее заменит первый зампред правления Александр Ведяхин. 30 июня акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали наблюдательный совет в новом составе, в него вошли 14 директоров. В сообщении банка имена новых членов совета не назывались.

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Также наблюдательный совет Сбербанка по собственному желанию покинул миллиардер Леонид Богуславский. В марте на его место в качестве независимого директора предложили эксперта по инвестициям и устойчивому развитию Натали Брагински-Мунье.

Белле Златкис 74 года, она начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. В 2000–2004 годах была заместителем министра финансов, до этого, начиная с 1970-го, работала на различных должностях в Минфине России и РСФСР. Имеет звание заслуженного экономиста РФ и степень кандидата экономических наук.

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Златкис правление отставка кадровые перестановки Сбербанк
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