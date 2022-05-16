Старший вице-президент Сбербанка Чупина ушла с должности

Это второй старший вице-президент Сбербанка, об отставке которого стало известно 16 мая. Ранее свой пост покинул Андрей Шеметов. До увольнения оба топ-менеджера находились в длительном отпуске

Юлия Чупина (Фото: Виктория Виатрис / ТАСС)

Юлия Чупина ушла с поста старшего вице-президента Сбербанка и куратора блока «Стратегия и развитие» кредитной организации. Об этом со ссылкой на источники пишет Frank Media, собеседник РБК на финансовом рынке подтвердил информацию.

«Последние полгода Чупина находилась в sabbatical leave (творческом отпуске. — РБК), что несвойственно топ-менеджерам госбанка. Из него и уволилась. Насколько я знаю, в России постоянно она не живет», — сказал источник Frank Media.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Ранее 16 мая стало известно, что свою должность также покинул старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. В банке сообщили, что он решил сфокусироваться на собственных проектах. Источник РБК, близкий к Сбербанку, сообщил, что Шеметов был в длительном отпуске с конца марта или начала апреля.

Юлию Чупину назначили на должность старшего вице-президента Сбербанка в апреле 2015 года. С июля 2016 года она стала заместителем председателя правления Сбербанка. Ранее Чупина работала в московском представительстве McKinsey & Company, а также в ВТБ.

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С начала российской операции на Украине Сбербанк покинули уже несколько топ-менеджеров. 25 февраля стало известно, что первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил досрочно сложить свои полномочия (ранее планировалось, что он уйдет 1 июня). По словам источников РБК, первый зампредправления сообщил сотрудникам подразделения электронной коммерции, которое развивал, об уходе 21 февраля.

Спустя сутки РБК узнал об увольнении исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Давида Рафаловского. В 2019 году под его руководством был создан самый мощный на тот момент в России суперкомпьютер Christofari.