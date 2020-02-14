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Бизнес ,  
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Бывший топ-менеджер Сбербанка возглавит крупнейшего производителя цемента

Бывший гендиректор «Сбербанк Капитала» Ашот Хачатурянц возглавит «Евроцемент груп» Филарета Гальчева. Это произошло после того, как Сбербанк почти полностью консолидировал долг компании
Ашот Хачатурянц (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Ашот Хачатурянц, который с 2008 года возглавлял «Сбербанк Капитал», а недавно ушел в отставку, возглавит «Евроцемент груп» Филарета Гальчева, крупнейший кредитор которой — Сбербанк. Об этом РБК рассказал бывший сотрудник компании и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.

Ранее о переходе Хачатурянца в «Евроцемент» сообщил Telegram-канал «Незыгарь». Топ-менеджер переходит на пост и.о. президента компании, уточнил источник РБК.

Президентом «Евроцемент» с 2002 года является Михаил Скороход, а ее совет директоров возглавляет основной владелец и основатель компании Филарет Гальчев, который создал ее, объединив цементные заводы в России, Узбекистане и на Украине. По данным компании, она является лидером производства строительных материалов (включая цемент) в России.

За 15 лет с момента создания «Евроцемент» увеличила свои производственные мощности с 10 млн до 60 млн т, количество заводов — с четырех до 19 предприятий, поднявшись с 50-го на пятое место в рейтинге мировых цементных компаний, говорится на сайте компании. Но у компании очень большой долг — по данным 2016 год, он составлял 100 млрд руб. (более поздних данных нет), из которых 65 млрд руб. компания должна была Сбербанку. В ноябре 2019 года долг перед Сбербанком даже увеличился, потому что он обменял ее обязательства перед ВТБ на 50 млрд руб. долга «Мечела» перед Сбербанком, в итоге крупнейший госбанк стал основным кредитором компании Гальчева.

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Через месяц после консолидации основной части долга «Евроцемент» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказывал журналистам, что банк рассчитывает получить план реструктуризации долга «Евроцемент» в первом квартале 2020 года. «Мы будем очень активно взаимодействовать, чтобы создать план реструктуризации. Я думаю, что в принципе мы эту стратегию увидим, наверное, в первом квартале 2020 года. И тогда нам уже станет четко ясно, что мы сможем сделать, потому что это вопрос, который нас, конечно, беспокоит», — сказал он 17 декабря 2019 года. По его словам, работа над стратегией «Евроцемент» ведется совместно с консалтинговой компанией Strategy Partners («дочка» Сбербанка).

Филарет Гальчев занял шестое меcто в рейтинге российских миллиардеров журнала Forbes, состояние которых уменьшилось сильнее всего за последние десять лет — у бизнесмена оно сократилось на $1,9 млрд. В рейтинге крупнейших российских бизнесменов 2010 года он занимал 32-е место. Но в феврале 2016 года он лишился 6,12% акций крупнейшего производителя цемента в мире — LafargeHolcim — стоимостью $1,35 млрд в результате маржин-call в Сбербанке, а к 2018-му его состояние снизилось до $1 млрд (66-е место). В рейтинг Forbes 2019 года с отсечкой в $500 млн он не попал.

Объявляя об отставке Хачатурянца в понедельник, 10 февраля, пресс-служба Сбербанка сообщила, что он «принял решение продолжить карьеру вне группы Сбербанк». «Ашоту удалось с нуля выстроить работу одной из самых успешных компаний нашей группы, создать лидера на рынке работы с проблемной задолженностью, сформировать эффективную команду», — сказал тогда президент Сбербанка Герман Греф.

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев, РБК направил запрос представителю «Евроцемент» Дмитрию Сапронову.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Филарет Гальчев, Сбербанк, «Евроцемент груп»
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