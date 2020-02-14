Бывший топ-менеджер Сбербанка возглавит крупнейшего производителя цемента

Бывший гендиректор «Сбербанк Капитала» Ашот Хачатурянц возглавит «Евроцемент груп» Филарета Гальчева. Это произошло после того, как Сбербанк почти полностью консолидировал долг компании

Ашот Хачатурянц (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Ашот Хачатурянц, который с 2008 года возглавлял «Сбербанк Капитал», а недавно ушел в отставку, возглавит «Евроцемент груп» Филарета Гальчева, крупнейший кредитор которой — Сбербанк. Об этом РБК рассказал бывший сотрудник компании и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.

Ранее о переходе Хачатурянца в «Евроцемент» сообщил Telegram-канал «Незыгарь». Топ-менеджер переходит на пост и.о. президента компании, уточнил источник РБК.

Президентом «Евроцемент» с 2002 года является Михаил Скороход, а ее совет директоров возглавляет основной владелец и основатель компании Филарет Гальчев, который создал ее, объединив цементные заводы в России, Узбекистане и на Украине. По данным компании, она является лидером производства строительных материалов (включая цемент) в России.

За 15 лет с момента создания «Евроцемент» увеличила свои производственные мощности с 10 млн до 60 млн т, количество заводов — с четырех до 19 предприятий, поднявшись с 50-го на пятое место в рейтинге мировых цементных компаний, говорится на сайте компании. Но у компании очень большой долг — по данным 2016 год, он составлял 100 млрд руб. (более поздних данных нет), из которых 65 млрд руб. компания должна была Сбербанку. В ноябре 2019 года долг перед Сбербанком даже увеличился, потому что он обменял ее обязательства перед ВТБ на 50 млрд руб. долга «Мечела» перед Сбербанком, в итоге крупнейший госбанк стал основным кредитором компании Гальчева.