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Финансы ,  
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Падение чистой прибыли «Сбера» с начала года замедлилось

Падение чистой прибыли «Сбера» замедлилось
Сбербанк SBER ₽141,85 -0,33% Купить
Сбербанк SBERP ₽137,12 -0,27% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерской отчетности с начала года превысила 174 млрд руб., по сравнению с октябрем ее падение замедлилось, до почти 85% с начала года, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на главу кредитной организации Германа Греф. В октябре банк сообщал, что по сравнению с десятью месяцами прошлого года прибыль упала на 95%.

«В ноябре мы заработали 124.7 млрд руб. чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Наш кредитный портфель прибавил 1,4% за ноябрь и превысил 30 трлн руб.», — заявил Греф.

Число розничных клиентов банка достигло 106,4 млн человек, а юридических лиц — более 3 млн компаний. Увеличилось количество подписчиков «СберПрайма» (на 0,3 млн за месяц, до 5,4 млн клиентов) и участников программы лояльности «СберСпасибо» (на 0,8 млн за месяц, до 65,4 млн человек).

В ноябре банк заработал 124,7 млрд руб. чистой прибыли (плюс 22,7% год к году), а за 11 месяцев она достигла 174,8 млрд руб. (минус 84,8% год к году).

Средства физлиц в банке составили 16,7 трлн руб. (рост за месяц на 0,6%), а юридических — 8,4 трлн руб. (минус 2,7% за месяц). Чистый процентный доход за 11 месяцев составил 1,5 трлн руб. (плюс 3,7%), чистый комиссионный доход — 547,3 млрд руб. (плюс 5,1%); операционные расходы снизились на 589,8 млрд руб. (минус 3,9%).

Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8% и достиг 11,8 трлн руб. Это произошло за счет увеличения количества выданных ипотечных кредитов (плюс 17,3% с начала года) и кредитных карт (плюс 26,8%). Корпоративный кредитный портфель прибавил 1,1% в ноябре и составил 18,2 трлн руб.

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В «Сбере» указали, что банк «с запасом» соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никаких послаблений Банка России для кредитных организаций (фиксация валютного курса и стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и пр.).

Банк впервые с начала военной операции на Украине раскрыл (в сокращенном виде) финансовые показатели в начале ноября, Греф пообещал публиковать их каждый месяц. Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерской отчетности с начала года превысила 50 млрд руб., в октябре банк заработал 122,8 млрд руб., а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень.

После начала российской военной операции на Украине 24 февраля Сбербанк неоднократно попадал под западные санкции. В феврале США ввели ограничение на корреспондентские счета в стране, а в апреле заморозили активы банка и запретили американским гражданам вести с ним бизнес. В июне ЕС отключил кредитную организацию от системы межбанковского обмена данными SWIFT, а в следующем месяце заморозил ее активы на Западе и ввел полный запрет транзакций.

Теги
«Сбербанк» Герман Греф чистая прибыль Финансовые результаты
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Сумма
Срок
Ваш доход
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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