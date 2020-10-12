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Пандемия коронавируса ,  
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С начала пандемии число безработных в России достигло почти 5 млн человек

По словам главы Минтруда, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас — 6,4%. Пик роста числа зарегистрированных безработных пришелся на сентябрь
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России число зарегистрированных безработных с начала пандемии коронавируса COVID-19 выросло на 1,3 млн человек. Об этом на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает «РИА Новости».

«Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Как отметил Котяков, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сейчас — 6,4%.

Эксперты оценили число неработающих россиян на пике пандемии
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Минтруда сообщил, что пик роста числа зарегистрированных безработных пришелся на сентябрь. По его словам, за период пандемии процент граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличился с 20% до 80%. В дальнейшем при текущих параметрах прогнозируется постепенное снижение числа безработных, отметил министр.

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — заключил Котяков.

В июле глава Минтруда говорил, что число официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек, тогда как в июне министр сообщал о 2,4 млн таких граждан.

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Росстат зафиксировал рост бедности на пике пандемии
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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

По данным Росстата за август текущего года, общее количество безработных в стране возросло до 6,4%, или 4,808 млн человек (по методологии Международной организации труда), официально зарегистрированных было 3,6 млн, в том числе 3,4 млн человек получали пособие по безработице. Общая численность безработных в августе по сравнению с июлем этого года выросла на 77 тыс. человек или на 1,6%; по сравнению с августом 2019-го — на 47,6%.

Месяц назад президент России Владимир Путин потребовал снизить уровень безработицы до 4,7% к концу 2021 года. Как отмечал глава государства, безработица составляет 6,3% и соответствует уровню марта 2012 года. При этом полтора года назад безработными были 4,7% экономически активного населения. «Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», — говорил Путин.

Автор
Михаил Юшков
безработица Минтруд пандемия COVID-19
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