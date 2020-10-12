С начала пандемии число безработных в России достигло почти 5 млн человек

По словам главы Минтруда, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас — 6,4%. Пик роста числа зарегистрированных безработных пришелся на сентябрь

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России число зарегистрированных безработных с начала пандемии коронавируса COVID-19 выросло на 1,3 млн человек. Об этом на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает «РИА Новости».

«Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Как отметил Котяков, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сейчас — 6,4%.

Глава Минтруда сообщил, что пик роста числа зарегистрированных безработных пришелся на сентябрь. По его словам, за период пандемии процент граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличился с 20% до 80%. В дальнейшем при текущих параметрах прогнозируется постепенное снижение числа безработных, отметил министр.