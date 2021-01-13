Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Участники рынка также не уверены, что их разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. «Скоринговые модели у банков разные: один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, все превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», — предупреждает Клименко. В письме АБР отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного. С 1 января 2021 года жалобы банковских клиентов может рассматривать финансовый омбудсмен, его работу будут оплачивать кредитные организации. Если уполномоченный встанет на сторону потребителя, банк должен будет выплатить за рассмотрение спора 27,9 тыс. руб., если жалоба окажется необоснованной — 9,3 тыс. руб.

В АБР считают, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов. Гражданин может ознакомиться со своей кредитной историей, запросив ее в бюро, дважды в год это можно делать бесплатно. На основании кредитного отчета клиент способен оценить свою платежную нагрузку, и этого будет достаточно, чтобы не столкнуться с распространенной причиной отказов, говорит Клименко. «Зачастую банки не доходят до непосредственного скоринга клиента по своим моделям, если потенциальный заемщик имеет высокий показатель долговой нагрузки (ПДН, соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу. — РБК). ЦБ ввел этот показатель как раз для того, чтобы ограничить выдачи слишком закредитованным гражданам. Получается, что высокий ПДН для банков является практически автоматическим основанием для отказа, и объяснять причины не имеет смысла».

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2020 году российские банки ужесточали требования к заемщикам весной, на фоне первой волны пандемии коронавируса. Тогда одобрялось только 25–29% кредитов. Осенью, когда в стране снова выросла заболеваемость COVID-19, уровень одобрения кредитов также незначительно снижался: в октябре банки отклоняли чуть больше двух третей заявок на кредиты, следует из статистики бюро.

Если подходы к скорингу будут раскрыты, заемщики начнут подстраивать свое поведение ради улучшения личных рейтингов, говорит директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников, называя критичными «любые факторы манипуляций скоринговыми оценками со стороны заемщиков». По словам Шорникова, дополнительная информация может быть полезна клиентам, но «детализировать причины отказа на понятном неспециалисту языке практически невозможно».

Риски мошенничества со стороны недобросовестных граждан допускают в Московском кредитном банке и Промсвязьбанке (ПСБ), отмечая, что разноплановые ответы банков ничего заемщикам не дадут. «Один и тот же человек может получить одобрение в одном банке и не соответствовать риск-политике другого», — пояснил представитель ПСБ.

Скоринговые модели банков строятся на большом объеме данных, зачастую они не интерпретируемы — то есть нельзя проанализировать, на основании каких именно факторов получилась та или иная оценка, говорит член правления банка «Открытие» Ирина Кремлева.

Если и вводить новую обязанность для банков, то перечень ответов следует стандартизировать, считает директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. Такой подход позволит снизить риск негатива со стороны клиентов, говорит он.

Обоснованны ли опасения банков

Скоринговые модели банков должны оставаться под защитой, соглашается руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «Это очень дорогостоящий для кредиторов инструмент, который, попадая не в те руки, может принести серьезные потери не только банку, но и его клиентам. Злоумышленники, потратив относительно небольшие деньги, могут направить в конкретный банк, к примеру, тысячу неплатежеспособных заемщиков и на основе ответов с детальным обоснованием причин отказа с точностью до 90% вычислить механизм скоринга этого кредитора», — поясняет она.

Но, в ОНФ считают, что полностью отказываться от обоснования решений по кредитам несправедливо по отношению к потребителю. «Уровень финансовой культуры в нашей стране еще не настолько высок, чтобы банки были уверены, что каждый потенциальный заемщик знает о необходимости следить за своим кредитным рейтингом, кредитной историей и своим уровнем предельной долговой нагрузки. Банки могли бы взять на себя такую социальную ответственность и указывать потребителям на необходимость следить за этими показателями, не раскрывая подробностей скоринга. В дальнейшем это только повысит уровень доверия и лояльности клиента», — считает Лазарева.

Основные причины, по которым банки не дают ссуду, сейчас отражаются в кредитных историях, напоминает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Это кредитная политика банка, история погашения прежних и активных ссуд, избыточная долговая нагрузка заемщика, а также несоответствие между заявкой и информацией, известной кредитору. Этого достаточно для того, чтобы кредитный процесс был прозрачным, полагает Волков, напоминая, что заемщик может узнать скоринговый балл или кредитный рейтинг, присвоенный ему бюро.

Раскрытие причин отказов при выдаче кредитов применяется за рубежом — в некоторых странах Европы и Азии, замечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, такой подход принес незначительную выгоду хорошим заемщикам. «В условиях конкуренции кредитор настроен активно наращивать портфель. С другой стороны, высокорисковые заемщики и мошенники получили инструмент для подбора параметров в кредитной заявке», — замечает Лагуткин.