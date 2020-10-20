Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
Оценка падения показателя за второй квартал, на который пришлась первая волна COVID-19 и режим самоизоляции населения, ухудшена с рекордных 8 до 8,4% в годовом выражении. В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. Данные за апрель-июнь уточнены в связи с корректировкой данных по платежному балансу, полученных Росстатом от ЦБ, пояснили РБК в ведомстве.
Росстат также ухудшил оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года. Согласно пересмотренным данным, они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке.
Таким образом, согласно последним данным Росстата, по итогам января-сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В третьем квартале 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35 тыс. руб.