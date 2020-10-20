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Экономика ,  
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Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в июле-сентябре 2020 года сократились почти на 5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Оценка рекордного падения доходов в апреле-июне ухудшена с учетом поступления новых данных
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Оценка падения показателя за второй квартал, на который пришлась первая волна COVID-19 и режим самоизоляции населения, ухудшена с рекордных 8 до 8,4% в годовом выражении. В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. Данные за апрель-июнь уточнены в связи с корректировкой данных по платежному балансу, полученных Росстатом от ЦБ, пояснили РБК в ведомстве.

Росстат также ухудшил оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года. Согласно пересмотренным данным, они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке. 

Таким образом, согласно последним данным Росстата, по итогам января-сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В третьем квартале 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35 тыс. руб. 

В сентябре 2020 года по предварительным итогам обследования рабочей силы, 4,8 млн человек были признаны безработными (в соответствии с методологией Международной организации труда), что составляет 6,3% рабочей силы в России. В органах служб занятости зарегистрированы 3,7 млн в человек, из них 3,3 млн получали пособие по безработице.

В августе темпы роста номинальных среднемесячных зарплат замедлились до 3,7% после 6,4% в июле, а реальных до 0,1% после 2,9% месяцем ранее (Росстат публикует данные по зарплатам с задержкой в месяц). Средняя номинальная начисленная зарплата по итогам января-августа текущего года составила 49,4 тыс. руб. 

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Правительство в официальном прогнозе социально-экономического развития ожидает, что реальные располагаемые доходы населения уменьшатся на 3% по итогам года, в следующем году вырастут на 3% и сохранят положительную динамику выше 2% в 2022-2023 годах (.pdf) Уровень безработицы по итогам 2020 года составит 5,7% рабочей силы и опустится ниже порога в 5% в 2022 году.

Материал дополняется

Автор
Юлия Старостина
Росстат реальные располагаемые доходы бедность безработица
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