Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в июле-сентябре 2020 года сократились почти на 5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Оценка рекордного падения доходов в апреле-июне ухудшена с учетом поступления новых данных

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Реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Оценка падения показателя за второй квартал, на который пришлась первая волна COVID-19 и режим самоизоляции населения, ухудшена с рекордных 8 до 8,4% в годовом выражении. В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. Данные за апрель-июнь уточнены в связи с корректировкой данных по платежному балансу, полученных Росстатом от ЦБ, пояснили РБК в ведомстве.

Росстат также ухудшил оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года. Согласно пересмотренным данным, они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке.

Таким образом, согласно последним данным Росстата, по итогам января-сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%.