Инвесторы попросили ограничить госкредиты Минску из-за невыплат по бондам

Инвесторы просят российские власти ограничить кредитование Белоруссии из-за невыплат по еврооблигациям. Эксперты сомневаются, что такие меры будут приняты, — договоренности с Минском могут носить «более кулуарный характер»

Здание Минфина Белоруссии (Фото: president.gov.by)

Частные инвесторы попросили ограничить доступ Белоруссии к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям, следует из обращения на имя замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача (письмо есть у РБК).

Автором обращений от лица инвесторов выступает инвестор Александр Марченков, он же ранее инициировал судебное разбирательство с белорусским Минфином из-за выплат по евробондам в Мосгорсуде. В письме Марченков указан как представитель инициативной группы инвесторов — 200 физических лиц и 30 организаций, которым принадлежат белорусские еврооблигации на сумму более чем $200 млн. Он просит Вольвача «принять меры для скорейшего исполнения Белоруссией своих обязательств перед всеми российскими инвесторами». Под обязательствами подразумеваются выплаты по еврооблигациям Белоруссии, которые российские инвесторы не получают с начала лета 2022 года.

До исполнения обязательств представитель инициативной группы инвесторов просит «в кратчайшие сроки признать Министерство финансов Белоруссии недобросовестным заемщиком и ограничить для него доступ на рынок капитала России». Кроме того, Марченков от лица инвесторов просит «рассмотреть возможность ограничения межгосударственного кредитования Белоруссии со стороны России до полного урегулирования задолженности перед российскими инвесторами».

Такие же обращения Марченков направил в министерства финансов России и Белоруссии, а также в Банк России. РБК направил запросы во все перечисленные ведомства. Источник РБК из инициативной группы рассказал, что инвесторы намерены обратиться с иском по поводу невыплат по белорусским госбумагам в Лондонский международный арбитраж (LCIA).

ЦБ переслал просьбу об ограничении кредитования Минска в Минфин, говорится в ответе регулятора (копия есть у РБК) на обращение другого российского инвестора, члена Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергея Сазонова. Также в ЦБ отметили, что вопрос исполнения обязательств перед российскими инвесторами «находится в поле зрения руководителей регуляторов финансового рынка Российской Федерации и Республики Беларусь».

Что не так с выплатами по белорусским евробондам Российские инвесторы с июля 2022 года не получают выплаты (купоны и погашения) по белорусским еврооблигациям, после того как Citibank отказался обслуживать белорусские еврооблигации и проводить выплаты по ним. Сначала в отсутствие иностранного контрагента белорусский Минфин предложил инвесторам получать выплаты по евробондам в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Через такой механизм Минфин провел несколько выплат по четырем выпускам евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале, также в белорусских рублях. Но инвесторы, специально открывшие счета в белорусских банках и подтвердившие право владения еврооблигациями, не получили выплаты или получили только часть средств, рассказывал РБК председатель совета АВО Александр Беркунов. После этого Белоруссия пересмотрела механизм выплат. По новой схеме выплаты в адрес инвесторов-нерезидентов также будут проходить в белорусских рублях, но через иностранные депозитарии, которые заключат соответствующие соглашения с Министерством финансов Белоруссии. При этом получат выплаты только инвесторы, купившие облигации до 6 сентября 2022 года (в этот день вступило в силу решение об отказе Citibank от работы с белорусскими бумагами). Инвесторам, купившим бонды после этой даты, Минфин Белоруссии предлагает обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их по цене 30% от номинала. Но пока неизвестно ни об одном успешном кейсе получения выплат или замены бумаг.

Есть ли шансы на принятие мер в отношении Белоруссии

Ни один из предложенных альтернативных способов исполнения обязательств не был согласован с держателями еврооблигаций в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией; с учетом этого обстоятельства белорусский Минфин, даже при проведении расчетов с кем-то из держателей, останется в положении формального дефолта и угрозы предъявления исков, говорит советник финансовой практики Stonebridge Legal Павел Кутовой.

«Предлагаемые российскими инвесторами меры воздействия, как, например, ограничение кредитования Республики Беларусь в России, не являются уникальными, но в существующем политическом ландшафте выглядят нереалистичными», — оценивает эксперт. То же самое касается и ограничений на размещение облигаций Белоруссии на Московской бирже, считает Кутовой: «Полный запрет крайне маловероятен, хотя у биржи есть обширный инструментарий для ограничения доступности тех или иных бумаг для инвесторов (например, путем исключения их из котировальных списков). Тем не менее разумно было бы ожидать, что подобные ограничения не будут введены и договоренности с белорусским Минфином будут носить более кулуарный характер».

Беркунов согласен, что введение ограничений маловероятно, если дефолт Белоруссии не будет признан официально. «В классическом понимании по евробондам Белоруссии наступило событие дефолта, считаем, что это давно должно быть отражено по нашей национальной рейтинговой шкале», — говорит эксперт. В России рейтингованием Белоруссии занимается только агентство АКРА, в сентябре 2023 года оно подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии на уровне В+ с «развивающимся» прогнозом, а также рейтинги в отношении облигаций страны на уровне BBB- по национальной шкале и B+ по международной шкале. При этом международное рейтинговое агентство Moody's еще в июле 2022 года признало дефолт по одному из выпусков еврооблигаций Белоруссии.

«Обращение владельцев еврооблигаций Республики Беларусь в Министерство экономического развития РФ с просьбой рассмотреть вопрос об ограничении кредитования Белоруссии в этой части можно считать избыточным. Ведь в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления Российской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам-заемщикам потенциальными заемщиками Российской Федерации не могут быть государства, которые допустили дефолт по своим внешним долговым обязательствам», — считает руководитель направления юридической компании a.t.Legal Вадим Резниченко. Но наличие этой нормы в силу системного толкования указанных правил все равно оставляет возможность выдачи кредитов ненадежным с финансовой точки зрения государствам по политическим соображениям, обращает внимание эксперт.

Каковы шансы инвесторов в Лондонском арбитраже

О возможности судиться в Лондонском арбитраже (LCIA) ранее заявлял и Минфин Белоруссии, так как это условие содержится в проспектах эмиссии облигаций. В случае обращения инвесторов LCIA с высокой степенью вероятности рассмотрит подобный спор, считает юрист NSP Глеб Бойко. Кутовой тоже не видит препятствий со стороны LCIA для рассмотрения подобного спора.

Но обращению в LCIA должна предшествовать формализованная процедура объявления дефолта в соответствии с требованиями эмиссионной документации, обращает внимание Кутовой. Кроме того, решение арбитража, даже если оно будет вынесено в пользу инвесторов, придется где-то исполнять, а его исполнение в Белоруссии, вероятно, станет непростой задачей, полагает эксперт.

Вариант с обращением в Лондонский арбитраж не представляется удачным, не согласен Резниченко. «Первая причина — необходимость наличия третейской оговорки, то есть согласия сторон спора на то, чтобы спор рассматривался в Лондоне. Получить такое согласие от белорусской стороны будет проблематично. Вторая причина — категория спора. Лондонский арбитраж рассматривает споры, связанные с внешнеэкономическими контрактами с участием сторон из разных стран. Дела с участием субъектов публичного права этот третейский суд не рассматривает, его прерогативой являются коммерческие споры. Кроме того, негативным фактором является сложившаяся политическая напряженность между Россией и Западом, из-за чего арбитраж может попросту произвольно отказать в принятии дела к производству», — объясняет эксперт.

Пока российские инвесторы пытались судиться с Минфином Белоруссии только в российской юрисдикции. Заявление Марченкова о взыскании $310 тыс. в июле 2023 года начал рассматривать Московский городской суд, но уже в сентябре дело было прекращено на основании неподсудности дела судам российской юрисдикции. Марченков обжаловал это определение, на данный момент жалоба находится на рассмотрении, следует из данных на сайте суда.

Еще один российский инвестор — Игорь Прокудин — пытается взыскать 443,5 тыс. белорусских рублей (более 13 млн российских рублей) из-за непроизведенных выплат по белорусским евробондам в Арбитражном суде Кемеровской области. В августе арбитраж вернул Прокудину заявление, сославшись на неподсудность дела, но после обжалования в апелляции первая инстанция вернулась к делу, следует из данных картотеки арбитражных дел.