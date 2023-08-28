Минск предложил перенести из Москвы к себе или в Лондон спор по бондам

Минфин Белоруссии выступил против рассмотрения спора по его евробондам в российском контуре и предложил судиться по бумагам в Лондоне или Минске. Ранее с иском к ведомству на $310 тыс. обратился один из российских держателей бумаг

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Министерство финансов Белоруссии сообщило, что рассмотреть спор по еврооблигациям страны можно в суде Минска или даже Лондона, как того требует первоначальная эмиссионная документация, по которой были выпущены ценные бумаги. Такое заявление сделал представитель ведомства на заседании в Мосгорсуде, где предварительно рассматриваются претензии российского частного инвестора к Минфину Белоруссии, передает корреспондент РБК. Он подал иск в связи с тем, что из-за санкций выплаты по бондам перестали доходить до российских держателей бумаг.

«Условия обоих проспектов эмиссий содержат арбитражную оговорку, что споры разрешаются согласно арбитражному регламенту Лондонского арбитражного суда — LCIA (London Court of International Arbitration. — РБК)», — указал он. Технически и с точки зрения права такое разбирательство возможно, несмотря на то что Великобритания ввела санкции в отношении и Белоруссии, и России, подчеркнул представитель Минфина.

Еще один вариант юрисдикции, в которой может быть рассмотрено дело — Белоруссия. Согласно Кишиневской конвенции о правовой помощи, ратифицированной Россией, компетентными являются суды, которые находится по месту деятельности ответчика, то есть по общему правилу необходимо проводить разбирательство в Белоруссии, пояснил представитель Минфина. Российские суды такой спор рассматривать не могут, заключил он и ходатайствовал о прекращении рассмотрения дела в Мосгорсуде.

Также представитель ответчика в целом выразил несогласие с требованиями истца. Претензии частного инвестора Александра Марченкова касаются двух выпусков еврооблигаций Белоруссии с погашением в 2030 и 2031 году, следует из материалов дела. Истец требует от Минфина Белоруссии досрочно погасить купленные им облигации, так как международное агентство Moody's признало дефолт по госдолгу страны. Требования, касающиеся досрочного погашения бумаг составляют $280 тыс. Кроме того, Марченков требует с белорусского Минфина сумму уже выплаченных по бумагам купонов в размере $17 тыс., а также просит выплатить ему проценты за использование его денежных средств и компенсировать судебные издержки. Совокупная стоимость требований истца — порядка $310 тыс.

Представитель Минфина напомнил, что Белоруссия полностью не отказывалась от выплат. В соответствии с внутренним постановлением, они производятся на специальный счет в «Беларусбанке». Российские инвесторы могут получить эти деньги, предоставив в Минфин документы, подтверждающие владение ценными бумагами, и открыв счет в банке.

Но такие выплаты практически не осуществляются, рассказал РБК частный инвестор Сергей Сазонов, также являющийся держателем белорусских евробондов и присутствовавший на заседании. По словам Сазонова, у него есть такой счет, но в выплатах на него Минфин отказал. «Выплаты денежных средств держателям еврооблигаций не будут возобновлены до завершения всех внутригосударственных процедур по внесению изменений в совместное постановление правительства и Национального банка Белорусии», — говорится в ответе белорусского Минфина на обращение Сазонова (копия документа есть у РБК). Инвестору известно, что нескольким держателям бондов, открывших счета, все же удалось получить часть выплат до декабря 2022 года, после этого все перечисления были остановлены.

Представитель белорусского Минфина тоже отметил, что нельзя утверждать с вероятностью в 100%, что сразу после открытия счета российским инвестором ему поступят все положенные выплаты, так как все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке.

По итогам заседания 28 августа был объявлен перерыв для изучения документов, предоставленных сторонами. Следующее рассмотрение дела запланировано на 6 сентября 2023 года.

Откуда взялся долг по еврооблигациям

В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале, но не в долларах, а в белорусских рублях. Летом 2022 года, после того как Ситибанк отказался обслуживать белорусские еврооблигации и проводить выплаты по ним, местный Минфин объявил, что будет перечислять выплаты напрямую, через свою инфраструктуру, в национальной валюте.

С момента начала прямых выплат Минфин перечислил в адрес держателей еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд: $800 млн пришлось на погашение выпуска «Беларусь-2023», $350 млн — на купоны по пяти выпускам, следует из расчетов РБК на основе данных на сайте министерства. Но российские инвесторы эти средства не получили — они зависли на счетах в белорусской финансовой инфраструктуре. «Коммерсантъ» со ссылкой на участников долгового рынка оценивал объем зависших платежей на уровне до $500 млн.

Точное число российских инвесторов, не получивших выплаты, на данный момент неизвестно. Ранее член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов отмечал, что российские инвесторы могли выкупить большую часть бумаг госдолга страны. Кроме Марченкова судебное разбирательство с Минфином Белоруссии ведет кемеровский предприниматель. Он требует взыскать с «Беларусбанка» 429,6 тыс. белорусских рублей (около 13 млн российских рублей) выплат по 5,2 тыс. облигаций и еще почти 14 тыс. белорусских рублей (около 417 тыс. российских рублей) пени, следует из документов Кемеровского арбитражного суда. В качестве третьих лиц по этому делу привлечены Минфин Белоруссии и Ситибанк. Заявление было подано в конце июля, но спустя месяц суд вернул его истцу из-за неподсудности дела судам на территории России.

В самом Минфине Белоруссии ранее отмечали, что прорабатывают возможность выплат в адрес россиян через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и другие депозитарии России, но пока этот механизм не согласован. На сайте министерства предлагаются и другие варианты урегулирования ситуации: замена еврооблигаций на внутренние облигации или досрочный выкуп бумаг (в постановлении Совета министров и Национального банка Белоруссии цена обратного выкупа определена в 30% от номинала).