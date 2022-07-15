Moody's сообщило о дефолте Белоруссий по внешнему долгу
Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу, к такому выводу пришло международное рейтинговое агентство Moody's.
13 июня закончился льготный период, в течение которого республика должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, держатели бондов не смогли их получить, что в Moody's расценили как дефолт.
В конце июня Белоруссия вслед за Россией перешла на погашение внешних долговых обязательств в национальной валюте. 22 июня президент Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях.
27 июня Moody's сообщило о дефолте России по евробондам, после того как держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на сумму $100 млн до истечения 30 дней. До этого о наступлении дефолта сообщали Bloomberg и The Wall Street Journal. По их данным, Россия не выполнила обязательства впервые с 1918 года.
Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.
Российский Минфин в свою очередь заверил, что обязательства были исполнены в полном объеме. Выплаты в оригинальных валютах были произведены 20 мая платежному агенту — Национальному расчетному депозитарию (НРД), уточнили в ведомстве. Ответственность за то, что они не дошли до держателей, там возложили на международные расчетно-клиринговые системы.
В Кремле также не согласились с наступлением дефолта, назвав подобные утверждения неправомерными. «А тот факт, что Euroclear [международная расчетно-клиринговая система] удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наши проблемы», — заявили там.
В середине июля в российском МИДе сообщили, что Россия вместе с партнерами создаст собственную независимую рейтинговую организацию, назвав западные рейтинговые агентства предвзятыми.