Минск представил новую схему расчетов по своим евробондам для россиян

Белоруссия готова платить по своим еврооблигациям через иностранные депозитарии, например российские. Но выплаты положены только дружественным инвесторам, которые купили бумаги до установления механизма прямых выплат по ним

Фото: H_Ko / Shutterstock

Выплаты по еврооблигациям Белоруссии в адрес инвесторов-нерезидентов могут проводиться через иностранные депозитарии дружественных стран, следует из обновленной редакции постановления Совета министров Белоруссии и Национального банка страны.

Выплаты будут проводиться только в белорусских рублях и в адрес тех инвесторов, которые купили ценные бумаги до 6 сентября 2022 года (в этот день вышло постановление о прямых выплатах по бондам в белорусском контуре без использования в цепочке иностранных депозитариев). Также в качестве условия получения выплат указано обеспечение перевода еврооблигаций на счет Министерства финансов.

Российские инвесторы, владеющие бумагами белорусского госдолга, не получают выплаты по ним больше года. В начале июля 2022 года Минфин Белоруссии сообщил, что Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка прекратили обслуживать бумаги, что создало сложности с проведением платежей по ним. Сначала министерство отмечало, что будет искать нового контрагента, а затем сообщило, что выплаты по еврооблигациям будут осуществляться напрямую в локальной инфраструктуре в белорусских рублях.

Для получения этих выплат российским инвесторам предложили открыть счет в местном банке и подтвердить право владения бумагами в белорусском Минфине. Ряд инвесторов проделали эти процедуры, но либо не получили выплаты совсем, либо получили их в неполном объеме и лишь по части выпусков.

Что нужно сделать инвестору для получения выплат

Для получения выплат через иностранный депозитарий необходимо, чтобы у этого депозитария были установлены корреспондентские отношения с центральным депозитарием Белоруссии, а также было заключено соглашение об организации выплат по ценным бумагам с белорусским Министерством финансов. Поэтому инвестору, владеющему белорусскими облигациями, нужно «уточнить у своего обслуживающего депозитария / брокера / доверительного управляющего» факт соответствия этим условиям, уточняется в памятке для владельцев бумаг, размещенной на сайте белорусского Минфина.

РБК направил запрос в Национальный расчетный депозитарий (НРД, Россия) о наличии такого соглашения с белорусской стороной.

Самостоятельно напрямую получить выплаты в белорусском контуре инвесторы больше не могут, хотя раньше этот способ указывался в качестве одного из основных механизмов исполнения обязательств по госдолгу. «В настоящее время личная подача документов невозможна. О появлении соответствующей возможности будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении белорусского Минфина.

Кроме исполнения обязательств в белорусских рублях через иностранных контрагентов инвесторам также предлагают обменять евробонды на локальные бумаги или выкупить их по цене в 30% от номинальной, указано в постановлении. Эти же нормы содержались и в старой версии постановления.

Отдельно в постановлении описан график выплаты купонов по выпуску, который был погашен 28 февраля 2023 года (речь о евробонде Belarus-2023 и погашении на $800 млн). Выплаты по последнему процентному периоду будут проведены вместе с выплатой погашения, указано в документе.

Большая часть российских инвесторов купили еврооблигации Белоруссии до 6 сентября 2022 года и скорее даже до 24 февраля 2022 года, оценивает член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Александр Беркунов. «В этом смысле позиция Белоруссии понятна, но не факт, что юридически обоснована. Эмитент не хочет давать заработать предприимчивым инвесторам, купившим бумаги на ценовом дне после введения санкций», — отмечает он.

В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). С момента начала прямых выплат Минфин перечислил в адрес держателей еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд. Два частных инвестора из России сейчас пытаются взыскать зависшие выплаты через суды.