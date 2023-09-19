АКРА оценило влияние ситуации с евробондами Белоруссии на рейтинг страны

Агентство АКРА признало недостатки нового механизма выплат по евробондам Белоруссии, по которым российские инвесторы не получают платежи. Но, по его мнению, это не влияет на платежеспособность и рейтинги страны

Здание Национального банка Республики Белоруссии (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не стало пересматривать кредитный рейтинг Белоруссии и ее бумаг, несмотря на трудности с выплатами по белорусским евробондам в адрес российских инвесторов, следует из сообщения агентства. При этом в АКРА признают, что некоторые механизмы выплат по евробондам, предложенные Белоруссией, неисполнимы и не соответствуют эмиссионной документации.

Выплаты (купоны и погашения) по бумагам белорусского госдолга российские инвесторы не получают больше года. В начале июля 2022 года Минфин Белоруссии сообщил, что Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка прекратили обслуживать бумаги, что создало сложности с проведением платежей по ним. Сначала министерство отмечало, что будет искать нового контрагента, а затем сообщило, что выплаты по еврооблигациям будут осуществляться напрямую в локальной инфраструктуре в белорусских рублях.

Для получения этих выплат российским инвесторам предложили открыть счет в местном банке и подтвердить право владения бумагами в белорусском Минфине. Ряд инвесторов проделали эти процедуры, но либо не получили выплаты совсем, либо получили их в неполном объеме и лишь по части выпусков. В сентябре Минск представил обновленный порядок выплат.

АКРА — единственное из российских агентств, рейтингующее Белоруссию и ее бумаги. Вопрос о необходимости пересмотра рейтинга страны был поднят российскими участниками рынка после того, как российские инвесторы перестали получать выплаты по еврооблигациям страны.

Как оценивает ситуацию АКРА

АКРА подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии на уровне В+ с «развивающимся» прогнозом, а также рейтинги в отношении облигаций страны на уровне BBB- по национальной шкале и B+ по международной шкале.

В своем сообщении агентство обратило внимание, что предложенный Белоруссией в сентябре новый порядок выплат по еврооблигациям в адрес нерезидентов (в том числе россиян) имеет существенные недостатки. Минск предложил три варианта исполнения обязательств по своим бумагам: обмен евробондов на локальные бумаги, выкуп по цене в 30% от номинала или получение выплат в белорусских рублях через иностранные депозитарии.

«По мнению АКРА, обмен еврооблигаций на внутренние облигации осложнен в связи с отсутствием официальных взаимоотношений с платежным агентом и иностранными депозитариями», — признает агентство. Такой обмен возможен, только если Euroclear и Clearstream, учитывающие белорусские евробонды, согласятся перевести бумаги на счета Белоруссии внутри себя, объяснял в обзоре руководитель управления торговли долговыми инструментами «Атона» Михаил Ващенко (копию обзора опубликовала Ассоциация владельцев облигаций). Но из-за санкций такие переводы невозможны.

Второй вариант — выкуп еврооблигаций по цене ниже номинала — не является вариантом исполнения обязательств, эквивалентным условиям эмиссии бондов, говорится в сообщении АКРА.

Третий способ исполнения обязательств — перечисление выплат через иностранные депозитарии — «существенно ограничивает круг инвесторов, которые могут получить выплаты в белорусских рублях», констатируют в АКРА. На получение денег по евробондам этим способом могут претендовать только инвесторы из дружественных Белоруссии стран, купившие ее облигации до 6 сентября 2022 года.

Кроме того, в АКРА обращают внимание, что Белоруссия изменила графики выплат по своим евробондам. «Купонные выплаты по выпускам Беларусь-2026 (XS2120091991), Беларусь-2027 (XS1634369224), Беларусь-2030 (XS1760804184) и Беларусь-2031 (XS2120882183) будут доводиться до владельцев при погашении еврооблигаций», — отмечается в сообщении агентства. По общему правилу пропуск эмитентом даты выплаты признается техническим дефолтом. Но этот аспект эксперты АКРА не прокомментировали.

В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов, один выпуск был погашен в феврале 2023 года. С момента начала прямых выплат Минфин перечислил в адрес держателей еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд. Два частных инвестора из России сейчас пытаются взыскать зависшие выплаты через суды.

По мнению АКРА, перечисленные изменения условий выплат не связаны с ухудшением кредитоспособности страны. «По информации Министерства финансов, обязательства по остальным государственным облигациям Республики Беларусь (внутренним выпускам и облигациям в российских рублях) осуществляются в сроки и в объемах, определенных эмиссионной документацией. Постановление не распространяется на выпуск облигаций Республики Беларусь в российских рублях (RU000A1052U9), поэтому, по оценке АКРА, не ухудшает положения их держателей», — объясняется в сообщении агентства.

Но эксперты рейтингового агентства уточняют, что текущий рейтинг B+ «учитывает неопределенность относительно стабильности экономики страны». Прогноз «развивающийся» отражает текущую неурегулированность вопроса выплат по еврооблигациям, указано в сообщении.

«АКРА продолжает наблюдение за доведением выплат по еврооблигациям страны до инвесторов. В случае сохранения существенных ограничений в отношении круга инвесторов, которые могут получить выплаты в белорусских рублях, а также в случае сохранения дополнительных ограничений по доведению купонных платежей до владельцев АКРА будет оценивать влияние складывающейся ситуации на кредитные рейтинги Республики Беларусь с учетом всей имеющейся информации», — отмечают эксперты агентства.

Иностранные рейтинговые агентства ранее ухудшили кредитный рейтинг Белоруссии. В начале июня Moody's понизило кредитный рейтинг Белоруссии с Са до С, прогноз по рейтингу был изменен с «негативного» на «стабильный». Агентство Fitch в апреле 2023 года подтвердило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте на уровне RD («ограниченный дефолт», или дефолт по отдельным обязательствам). Агентство S&P Global Ratings в сентябре приостановило оценку кредитного качества Белоруссии и ее бумаг.