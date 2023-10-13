В проект бюджета заложили зарубежные кредиты на ₽1,4 трлн за три года

Минфин запланировал кредиты другим странам на ₽1,4 трлн за три года

На кредиты другим странам Минфин предложил выделить $15,6 млрд до 2026-го, предположив, что в этот же период России по долгам вернут $1,1 млрд. Министерство ухудшило свой прогноз возвращения кредитов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия за три ближайших года выдаст кредиты другим странам на 1,4 трлн руб. (эквивалентно $15,6 млрд), следует из проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы. Так, в 2024-м на эти цели уйдет 468,5 млрд руб., 2025-м — 473,7 млрд, а в 2026-м — до 479,9 млрд руб., в среднем по $5,2 млрд ежегодно.

Такой объем средств необходим для выполнения Россией обязательств по межправительственным соглашениям, завершения действующих проектов и финансовой поддержки экспорта в тех отраслях экономики, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности российских товаров, указал Минфин в пояснительной записке.

Минфин при этом спрогнозировал возвращение кредитов за три года на уровне 99,3 млрд руб. ($1,1 млрд) за три года; в сравнении с предыдущим законом о бюджете прогноз снизился. К примеру, прежде министерство планировало получить в 2024 году 173,2 млрд руб., что больше нынешних ожиданий (101,1 млрд руб.).

По состоянию на 2019 год Россия занимала пятое место в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств, следовало из данных Всемирного банка. Крупнейшим должником была Белоруссия ($8,1 млрд на конец 2019-го), больше $1 млрд на тот момент задолжали также Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. По итогам 2021 года белорусский долг вырос до $8,5 млрд, Москва и Минск прорабатывали вопрос о его реструктуризации.

Россия почти ежегодно наращивает объемы выдачи кредитов другим странам, указала «Известиям» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В.Плеханова Алла Чалова: «Еще в 2019-м эта сумма составляла 215 млрд руб., в 2021-м — уже 318 млрд, а по итогам 2023-го власти собираются выдать 457,6 млрд руб. (вместо 378 млрд, утвержденных годом ранее)». Она отметила, что, по результатам прошлого года, России вернули менее 25% от плана.

Минфин не раскрывает получателей подобных кредитов, эта информация относится к коммерческой и государственной тайне, рассказала газете старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Она предположила, что речь может идти о проектах в Иране — касаемо сотрудничества между банками, области информации и связи, а также военно-стратегического сектора, например о строительстве электростанции «Сирик» и АЭС в Бушере.

Экспортные кредиты, как правило, выдаются дружественным странам и учитывая международную обстановку, в приоритете страны ЕАЭС, Африки и Азии, сообщила изданию доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар. Она напомнила, что Россия занимается строительством атомных электростанций в Белоруссии, Турции, Египте, Индии, Иране, Венгрии, Бангладеш и Китае — деньги могут выделять на покупку оборудования и технологий.