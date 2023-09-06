Суд прекратил рассмотрение дела о выплатах россиянам по бондам Белоруссии
Московский городской суд прекратил рассмотрение иска частного инвестора из России к Минфину Белоруссии из-за невыплат по еврооблигациям, сославшись на неподсудность дела российским судам, рассказал РБК член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергей Сазонов, присутствовавший на заседании.
В комментарии корреспонденту РБК истец, частный инвестор Александр Марченков рассказал, что планирует оспорить вынесенное решение. «Через Мосгорсуд планирую обратиться с жалобой в первый апелляционный суд», — уточнил он.
С ходатайством о переносе разбирательства в другую юрисдикцию выступили представили белорусского Минфина. В качестве одного варианта они предложили перенести спор в Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration, LCIA. — РБК), который упоминается в эмиссионной документации евробондов, в качестве другого — в Белоруссию. Согласно Кишиневской конвенции о правовой помощи, ратифицированной Россией, компетентными являются суды, которые находится по месту деятельности ответчика, пояснял представитель белорусского Минфина в суде.
Марченков высказался против переноса дела из России в другие юрисдикции, но ходатайствовал о переносе из Мосгорсуда в Арбитражный суд Москвы. Он хотел взыскать с белорусского Минфина порядка $310 тыс. в российском суде. В эту сумму входят требования о досрочном погашении двух выпусков еврооблигаций, завершающихся в 2030 и 2031 годах, на $280 тыс., а также пропущенные купонные выплаты — $17 тыс., проценты за использование денежных средств инвестора и судебные издержки.
В рассмотрении спора с белорусским Минфином из-за неподсудности дела Марченкову отказывают уже второй раз. Впервые в связи с взысканием долгов по белорусским евробондам он обращался еще в минувшем феврале, но заявление отклонили, сославшись на нахождение ответчика на территории Белоруссии. Однако инвестору удалось оспорить это решение, и в мае его заявление о взыскании долгов по евробондам Белоруссии было принято к производству
Откуда взялись долги по евробондам Минфина Белоруссии
В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале, но не в долларах, а в белорусских рублях. Летом прошлого года, после того как Ситибанк отказался обслуживать белорусские еврооблигации и проводить выплаты по ним, местный Минфин объявил, что будет перечислять выплаты напрямую через свою инфраструктуру в национальной валюте.
С момента начала прямых выплат Минфин перечислил в адрес держателей еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд: $800 млн пришлось на погашение выпуска Belarus-2023, $350 млн — на купоны по пяти выпускам, следует из расчетов РБК на основе данных на сайте министерства. Но российские инвесторы этих средств не получили, поскольку те зависли на счетах в белорусской финансовой инфраструктуре. «Коммерсантъ» со ссылкой на участников долгового рынка оценивал объем зависших платежей на уровне до $500 млн.
Точное число пострадавших российских инвесторов не известно, но член совета АВО Александр Беркунов отмечал, что российские инвесторы могли выкупить бóльшую часть бумаг госдолга страны. Кроме Марченкова судебное разбирательство с Минфином Белоруссии ведет кемеровский предприниматель. Он требует взыскать с Беларусбанка 429,6 тыс. белорусских рублей (около 13 млн российских рублей) выплат по 5,2 тыс. облигаций и еще почти 14 тыс. (соответственно, около 417 тыс.) пени.