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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи

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Эксклюзивы РБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту манипулирования на торгах акциями СПБ Биржи. Речь идет об обвале котировок из-за подложного банкротства. Предварительно ущерб инвесторов оценивается более чем в 15 млн руб.
СПБ Биржа SPBE ₽126,7 +4,62% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями СПБ Биржи, сообщил РБК источник, близкий к площадке, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Сама биржа также подтвердила факт возбуждения уголовного дела. Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве СПБ Биржи, которое в ноябре 2023 года в моменте привело к обвалу цен на акции площадки на 35%.

«Дело было возбуждено в конце мая 2024 года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Это манипулирование рынком. Это такая специальная статья, которая Уголовным кодексом предусмотрена для манипулятивных действий на организованных торгах», — рассказал один из собеседников. РБК направил запросы в Следственный комитет и Банк России.

Когда стоимость акций площадки резко изменилась на фоне новостей о подложном заявлении о банкротстве, неустановленные лица могли получить излишний доход за счет колебаний цены, а инвесторы — потерять деньги, описал суть дела собеседник РБК. «Как раз такие случаи и подпадают под ст. 185.3 УК РФ, часть вторая — это особо крупный ущерб», — уточнил он.

Стали известны детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В пресс-службе СПБ Биржи подтвердили факт возбуждения уголовного дела. От других комментариев там отказались, сославшись на тайну следствия. Адвокат адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Кристина Малекина, представляющая интересы СПБ Биржи, со ссылкой на адвокатскую тайну тоже отказалась комментировать ситуацию.

В чем суть дела

Ст. 185.3 УК РФ предусматривает наказание за умышленное распространение заведомо ложных сведений, совершение операций с финансовыми инструментами или инсайдерскую торговлю, если в результате это приводит к существенному отклонению цены на актив от того уровня, на котором она могла бы быть без совершения противоправных деяний. Это отклонение цены позволяет получить заинтересованным лицам дополнительный доход. Согласно части 2 этой статьи такие деяния, приведшие к ущербу в особо крупном размере, наказываются штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб., принудительными работами, запретом на работу на определенных должностях или лишением свободы на срок до семи лет.

Как пояснил один из источников РБК, пока уголовное дело возбуждено по факту манипулирования. О наличии какого-либо конкретного подозреваемого или круга подозреваемых неизвестно, сейчас идет предварительное расследование. До конца не определены и круг пострадавших, и окончательная сумма ущерба. «Пострадавшими по делу являются инвесторы — розничные и институциональные, которые продавали акции сами из-за новостей о банкротстве, или те, кому принудительно позиции закрывали брокеры (например, если срабатывал маржин-колл. — РБК). Прежде всего это розничные инвесторы. По предварительной оценке, ущерб составляет более 15 млн руб., но это цифра по состоянию на сейчас. Вероятно, в процессе расследования, обращения потерпевших она может быть скорректирована в большую сторону. У самой площадки возникли репутационные риски, материальный ущерб рассчитывается», — уточнил источник.

В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство СПБ Биржи
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее глава СПБ Биржи Евгений Сердюков в интервью РБК сообщал, что площадка разыскивает пострадавших от принудительного закрытия позиций как на самой СПБ Бирже, так и на Мосбирже, где тоже торговались ее акции. «Мы обеспечим пострадавшим в этом деле бесплатную юридическую поддержку», — отмечал он.

В феврале 2024 года Банк России сообщал, что в ходе проверки установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа» 27 ноября 2023 года. В ЦБ пришли к выводу, что резкие скачки котировок биржи были непосредственно связаны с информацией о подложном банкротстве площадки. Регулятор отмечал, что передал данные проверки в правоохранительные органы. После заявления ЦБ СПБ Биржа тоже сообщила, что обратилась в правоохранительные органы из-за подложного заявления о ее несостоятельности.

ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как может развиваться расследование

Можно сказать, что практика расследования уголовных дел данной категории до настоящего времени не сложилась, отмечает адвокат коллегии Pen & Paper Алена Гришкова. «Уголовная ответственность за манипулирование рынком введена с 2010 года. Однако первый приговор по данной статье вынесен только в 2019 году. С 2019 года в суды Российской Федерации по данной статье поступило менее десяти уголовных дел», — приводит данные эксперт. По ее оценке, расследование уголовного дела может затянуться на несколько месяцев или даже год «из-за необходимости проведения финансово-экономических исследований для определения причиненного ущерба».

С тем, что расследование может занять значительное время, согласна и руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова. «Поскольку органу предварительного следствия будет необходимо провести значительное количество следственных действий, экспертных исследований, а также правильно квалифицировать действия и отграничить их, к примеру, от той же ст. 159 УК РФ, то есть мошенничества», — объясняет она.

Говорить о какой-то устойчивой практике расследования таких преступлений, тем более оценивать ее качество затруднительно из-за небольшого количества таких дел, подтверждает руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. «Практика привлечения к административной ответственности за аналогичные правонарушения значительно шире, но ее тоже нельзя назвать массовой», — добавляет он. Бакешин допускает, что в данном случае расследование может пройти в достаточно короткие сроки, так как ЦБ уже провел проверку, установил наличие признаков преступления, собрал определенные доказательства.

Основная сложность видится в установлении круга всех лиц, причастных к манипулированию ценами, которые могут нести ответственность по этой статье, говорит адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. «На основе данного факта не исключено возбуждение дел по другим статьям УК РФ», — полагает эксперт. Источник РБК также говорит, что если следствие в ходе расследования придет к выводу, что есть признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка документов), то может быть возбуждено еще одно уголовное дело по соответствующей статье, которое или объединят с основным, или будут расследовать отдельно.

Фейковое заявление о банкротстве СПБ Биржи (с его копией ознакомился РБК) якобы было подписано генеральным директором площадки Евгением Сердюковым, и на бумагах стояла печать, чей оттиск напоминал старую версию печати площадки. Сама биржа в ответ на это заявляла, что «подпись и печать [в заявлении] были скомпрометированы».

Подозрение в подлоге: что стоит за заявлением о банкротстве СПБ Биржи
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Что касается потенциального исхода дела, в частности возможных выплат пострадавшим инвесторам, то на данном этапе дать какой-то прогноз сложно, говорит Гришкова. «Если в ходе расследования уголовного дела будет доказано, что в результате умышленных действий виновных лиц причинен ущерб, то потерпевший имеет право в ходе расследования уголовного дела обратиться с исковым заявлением о взыскании с виновного суммы причиненного ущерба. Суд при рассмотрении уголовного дела по существу, если сумма ущерба равна сумме исковых требований, как правило, удовлетворяет иск», — отмечает эксперт.

Бакешин отмечает, что в целом пострадавшие инвесторы могут обратиться в суд и вне зависимости от исхода уголовного дела. Если доказанный ущерб будет меньше 3,75 млн руб., то виновным лицам грозит только административная ответственность. Но даже в этом случае инвесторы смогут взыскать убытки с виновных лиц в рамках гражданского процесса, причем это возможно и в том случае, если окажется, что убытки были причинены не умышленно, а по неосторожности, объясняет эксперт. «Однако если факт и размер убытков не будут установлены в приговоре суда по уголовному делу, то доказать их в обычном гражданско-правовом споре в данном случае будет сложно», — добавляет Бакешин.

Также сложность видится и в определении размера ущерба, представляющего разницу между стоимостью активов, отчужденных в условиях искусственного падения рынка, и их реальной стоимостью, добавляет Титов. По его мнению, это может потребовать проведения сложных расчетов, а возможно — и экспертиз.

Что случилось с СПБ Биржей

В начале ноября 2023 года СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США. Это привело к остановке торгов на ней всеми иностранными ценными бумагами и к блокировке тех зарубежных активов, которые уже были в портфелях инвесторов. По оценке ЦБ, сумма заблокированных активов составляет порядка $3 млрд.

Спустя три недели после попадания под санкции Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи. Биржа в тот же день заявила, что не собирается банкротиться. Позднее стало известно, что в подложном заявлении фигурировала информация якобы о наличии у биржи проблемных долгов перед Сбербанком и ВТБ на общую сумму 435 млн руб.

Сейчас СПБ Биржа торгует только российскими активами и работает над разблокировкой иностранных ценных бумаг клиентов, отмечал Сердюков в интервью РБК.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
СПБ Биржа Банк России манипулирование акциями Следственный комитет

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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