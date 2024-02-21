СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за подложного банкротства

СПБ Биржа обратилась в правоохранительные органы из-за поданного в 2023 году фейкового заявления о банкротстве, сообщил представитель площадки. Ранее свое обращение по поводу инцидента направил Банк России

Фото: Андрей Любимов / РБК

СПБ Биржа обратилась в правоохранительные органы из-за ранее поданного в отношении площадки заявления о банкротстве, сообщил РБК представитель биржи.

«СПБ Биржа направила документы в правоохранительные органы по факту подачи неустановленными лицами заявления о банкротстве», — сказал он.

Речь идет о заявлении о признании площадки несостоятельной, которое 24 ноября 2023 года зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. 27 ноября информация о документе распространилась в СМИ и телегам-каналах. Вечером этого же дня суд не принял заявление о банкротстве площадки и вернул его заявителю, в качестве которого в документах была указана сама биржа.

СПБ Биржа тогда отмечала, что не подавала такого заявления и допускала, что мог иметь место подлог документов. Площадка сообщала о планах обратиться в правоохранительные органы.

Ранее обращение в правоохранительные органы из-за подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи направил Банк России. Он установил факты манипулирования рынком на торгах акциями СПБ Биржи в день, когда стало широко известно о заявлении о банкротстве биржи.

Регулятор зафиксировал, что 27 ноября в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены на акции СПБ Биржи. «Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями», — объяснили в ЦБ.

Банк России со своей стороны расценил подготовку заявления якобы от имени биржи и его передачу в суд «как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов», так как информация о получении документов была размещена на публичных ресурсах. «Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — заключили в ЦБ.

Как позднее выяснил РБК, заявление о банкротстве площадки было подано из-за якобы наличия у нее «просроченной задолженности» перед Сбербанком и ВТБ в размере 435 млн руб. Кроме того, в заявлении утверждалось, что из-за введенных в начале ноября 2023 года блокирующих санкций США биржа не сможет исполнять свои обязательства.

В ВТБ опровергли наличие указанной в иске задолженности. В Сбербанке не ответили на запрос РБК, но в открытых источниках нет информации, что биржа когда-либо кредитовалась в этом банке. Не отражен указанный долг и в отчетности СПБ Биржи за девять месяцев 2023 года (последняя актуальная отчетность площадки).

При этом документ, который зарегистрировал суд, якобы был подписан генеральным директором СПБ Биржи Евгением Сердюковым. Также на документах стоял оттиск печати, напоминающий печать площадки старого образца. «[Сотрудники биржи] выявили расхождение, которое позволяет полагать, что подпись и печать были скомпрометированы», — комментировала ситуацию площадка.