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В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство СПБ Биржи

В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство СПБ Биржи
Ситуация с заявлением о «банкротстве» СПБ Биржи «близка к преступлению», сказал глава службы потребителей ЦБ. Он отметил необходимость проведения расследования как со стороны правоохранителей, так и со стороны регулятора
СПБ Биржа SPBE ₽88,2 -0,56% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ситуация с заявлением о банкротстве в отношении СПБ Биржи близка к преступлению, заявил журналистам глава службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута в кулуарах конференции Банка России «Фокус на клиента».

«То что мы вчера увидели, — я даже не знаю как это назвать. Это не злоупотребление правом — это уже близко к преступлению. И мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло», — отметил Мамута. Он также подчеркнул, что ЦБ считает сложившуюся ситуацию «совершенно недопустимым кейсом», в котором должны разобраться и правоохранительные органы, и подразделения регулятора, отвечающие за недобросовестные практики на рынке.

«Потому что если смотреть на это с точки зрения рынка, то было очевидно манипулирование ценой [на акции СПБ Биржи]. Я не могу об этом утверждать как о факте, потому что факт манипулирования всегда отдельно доказывается. Возможно, имела место маловероятная случайность, которая таким образом реализовалась в силу того, что «звезды легли». Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то мог на этом заработать», — указал Мамута. Пока от инвесторов не поступало жалоб на ситуацию, но можно ожидать, что они будут в дальнейшем, добавил он.

Подозрение в подлоге: что стоит за заявлением о банкротстве СПБ Биржи
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

На фоне новостей о претензиях акции СПБ Биржи падали, в моменте обвал достигал 34%. Потом они начали восстановление. К концу дня 27 ноября бумаги торговались по 89 руб., на 9,2% ниже, чем на закрытие предыдущего торгового дня. К обеду 28 ноября бумаги площадки стоят около 88 руб.

«Естественно, биржа не подавала никаких заявлений [о банкротстве]. Я думаю, это уже все поняли. Но кто-то это сделал каким-то образом, это висело на каких-то ресурсах достаточно официальных. Это тоже проверяем, с этим надо точно разобраться», — сказал Мамута.

Он также уточнил, что пока не готов назвать сроки, которые потребуются на расследование. «Расследование такого рода преступлений или подозрений на имеющие место преступления занимает достаточно много времени, как только эта информация будет, мы ей поделимся», — резюмировал Мамута.

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Заявление о банкротстве СПБ Биржи было подано 24 ноября, известно о нем стало 27 ноября из данных картотеки арбитражный дел. При этом в карточке дела не был указан заявитель. Представитель биржи подчеркивал, что подобные заявления от имени площадки не подавались. Новости о банкротстве привели к падению акций площадки более чем на треть, но к вечеру большая часть этого падения была отыграна. Юристы, которых опросил РБК, предположили, что могло иметь место манипулирование котировками на торгах, на котором могли заработать инвесторы, открывавшие короткие позиции.

СПБ Биржа обратится в органы из-за ложного заявления о банкротстве
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вечером 27 ноября стало известно, что Арбитражный суд Москвы вернул заявление о банкротстве СПБ Бирже. Сама площадка сообщила, что обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации с возможным подлогом документов при подаче заявления. Также риски манипуляций пообещал изучить и Центробанк.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
СПБ Биржа Инвестиции Банкротство
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СПБ Биржа обратится в органы из-за ложного заявления о банкротстве
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