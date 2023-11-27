Суд зарегистрировал иск о банкротстве СПБ Биржи, ее акции упал до 34%

В картотеке арбитражных дел появился иск о признании банкротом попавшей под санкции СПБ Биржи. Сама площадка в ответ подчеркивает, что обладает устойчивым финансовым состоянием, а признаков банкротства у нее нет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве СПБ Биржи, следует из данных Картотеки арбитражных дел.

Заявление было зарегистрировано 24 ноября и пока не принято к производству. Ответчиком по делу выступает юридическое лицо биржи — ПАО «СПБ Биржа».

Истец не указан, также в карточке дела не раскрывается сумма требований к компании. В карточке СПБ Биржи на «Федресурсе» нет сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой площадки обратиться с иском о признании компании несостоятельной.

Иск подала не сама площадка. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — сообщил РБК ее представитель. На фоне новостей об иске акции площадки падали, в моменте обвал достигал 34%. Потом они начали восстановление.

РБК направил запросы в Банк России.

В начале ноября СПБ Биржа попала под блокирующие американские санкции, что означает полную изоляцию площадки от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте (при этом основная специализация биржи — торги иностранными бумагами). После внесения в SDN-лист торги на площадке были остановлены, сейчас инвесторам доступны сделки только с российскими ценными бумагами.

Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков ранее отмечал, что совместно с санкционными юристами ведется работа по разблокировке активов клиентов. Вместе с внесением площадки в санкционный список Министество Минфин США выпустил генеральную лицензию для завершения взаимоотношений с биржей до 31 января 2024 года. Но пока непонятно, позволит ли она разблокировать активы российских инвесторов.

